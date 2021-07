⏰ IT'S HAPPENING NOW ⏰

🙋‍♂️ Join us for the launch event on Demography of Europe interactive publication 💻🔴

There will be a demo and a Q&A session on demographic data 📊https://t.co/KMFoNU4F7y

#DemographyEU #WorldPopulationDay @dubravkasuica @PaoloGentiloni @MarianaKotzeva pic.twitter.com/8GzW3kv4FC