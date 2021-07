La pandemia de la covid-19 ha puesto de relieve el valor del personal de la sanidad pública. No obstante, a pesar de su importancia y de ser un colectivo esencial en las circunstancias actuales, sus condiciones laborales en Canarias no son las deseables. El 32,5% de la plantilla del Servicio Canario de la Salud (SCS) cuenta con un contrato eventual, lo que no se les ofrece una mínima estabilidad en sus puestos de trabajo. A esto se suma que el 25,9% de los facultativos y sanitarios de las Islas ocupan una plaza de forma interina y que el 12,2% están con un contrato de sustitución. De esta forma, del total de la nómina del SCS, formada por 36.109 profesionales, solo tres de cada diez personas cuenta con un contrato fijo. Estos datos se desprenden de la información que la Dirección General de Recursos Humanos del SCS facilitó como respuesta a una petición de la diputada de Ciudadanos (Cs), Vidina Espino, en la que requería una radiografía general de los contratos de la plantilla de la sanidad pública canaria. A raíz de estas cifras, Espino denuncia el «abuso de la temporalidad» y reclama soluciones para dar estabilidad laboral a los sanitarios, «que llevan más de un año en primera línea jugándose la vida».

Entre los cuatro centros de referencia del Archipiélago, el que cuenta con más trabajadores eventuales es el Hospital Universitario de Canarias (HUC), donde el 40,6% de los empleados tiene un contrato temporal. Le sigue el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, con un 32,4% de eventuales; el Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, con un 28,2%; y, por último, el Hospital Universitario Insular-Materno Infantil, con un 25,76%.

La Gerencia insular con más plantilla eventual es la de Fuerteventura, donde más de la mitad de los trabajadores, el 52,2%, son temporales. Por el contrario, la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Palma solo tiene un 25,3% de la nómina en un puesto eventual. Por categoría laboral, la que tiene más especialistas con contratos temporales es la de Fisioterapia, ya que dos de cada cinco de estos profesionales de la sanidad pública canaria tiene un contrato temporal. En el lado contrario de la balanza están los trabajadores de administración, entre los que solo una cuarta parte es temporal.

La Candelaria es el hospital canario con un mayor número de interinos, el 32,9%; seguido de cerca por el Insular-Materno Infantil, con el 30,4%; el Negrín, con el 28,7%; y el HUC, con el 23%. Por islas, las mayores tasas de interinidad se dan en las gerencias de El Hierro (33,2%) y de La Gomera (32,7%), mientras que la más baja se registra en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria (15,9%).