La Universidad de La Laguna (ULL) ya cuenta con su embajador de la Unión Europea (UE). Es la primera vez que una universidad de Canarias posee esta figura y será el joven Miguel Pastor el encargado de ostentar este cargo a lo largo del próximo año académico. Con tan solo 20 años, en la actualidad compagina sus estudios de tercer año del grado de Derecho en la ULL y el segundo curso de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Valencia, a lo que ahora se sumará la capitanía de este programa desarrollado junto al Vicerrectorado de Proyección, Internacionalización y Cooperación de la ULL para buscar maneras innovadoras para promover las grandes oportunidades que ofrecen las instituciones europeas a los jóvenes.

Antes de ostentar el cargo de EU Careers Ambasador, Miguel Pastor ha tenido una larga carrera de colaboración con las instituciones europeas. Y todo ello a pesar de su corta edad. «Soy un apasionado de la Unión Europea», declara y por eso desde el año 2019 es voluntario del Parlamento Europeo y ha formado parte de numerosas campañas para favorecer la participación juvenil en este contexto. Es el caso de la estrategia todosjuntos.eu, un plan que pretende acercar el día a día del Parlamento Europeo a la juventud.

«Participación ciudadana y ciudadanía activa son dos términos que me definen», sostiene el universitario, quien añade que «la ciudadanía debería ser el quinto poder». Miguel Pastor se muestra totalmente implicado en la realidad europea y afirma que «tenemos el deber ciudadano de participar activamente en todo lo que nos concierne y eso también lo marca la Unión Europea». Así, el estudiante explica que no existe ninguna excusa porque, «aunque estemos geográficamente en la periferia de Europa, no podemos dejar de estar en el corazón de la Unión Europea».

En este sentido, sostiene que Canarias, «como región ultraperiférica, tiene el deber moral de no desvincularse de lo que se hace en Bruselas» y recuerda que en Europa son muy conscientes de que el Archipiélago «siempre ha sido y será un centro de oportunidades desde un punto de vista económico, verde y digital». Por todo ello destaca la necesidad de «hacer partícipe a la ciudadanía canaria de todas las oportunidades que concede la UE, entre ellas también las oportunidades laborales». Es por eso que sostiene que «el talento canario debe tener su lugar en las instituciones europeas», lo que lo ha conducido a afrontar este nuevo proyecto con mucha ilusión para continuar trabajando en la misma senda que viene recorriendo desde hace tiempo. Sin embargo, en esta ocasión lo hace de la mano de la ULL para acercar las oportunidades de formación y laborales al estudiantado lagunero o, como a él le gusta llamarlo, al «talento canario».

«Disponemos de una universidad de la que debemos sentirnos orgullosos y que es capaz de aportar a las instituciones europeas jóvenes formados de una manera excelente», explica Miguel Pastor a quien le toca ahora explicar a las personas interesadas cómo es el proceso de selección para optar a becas como las Blue Book o Robert Schuman o qué salidas profesionales existen en las instituciones de la UE. «También ofreceremos charlas con testimonios de funcionarios o con el personal contractual para acercar la experiencia en la UE a los canarios y que obtengan ejemplo e inspiración», adelanta el joven. Además, todas estas posibilidades laborales no se presentan únicamente en Bruselas puesto que Miguel Pastor recuerda que las becas o los puestos de trabajo también pueden surgir en las diferentes agencias que tiene la UE por todo el territorio continental.

EU Careers Ambassador arranca el próximo curso en la ULL y mientras tanto Pastor está recibiendo la formación necesaria para, a partir de septiembre, resolver todas las dudas de aquellas personas que se quieran beneficiar de esta estrategia. Los jóvenes que quieran participar tan solo tienen que acceder a la página web del Vicerrectorado de Proyección, Internacionalización y Cooperación para que Pastor responda a todas sus preguntas. Así, el programa no solo constará de charlas, sino que también se centrará en asesorar a los universitarios.