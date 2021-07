¿Qué es Sefarad-Israel?

Una institución de la diplomacia pública española. Igual que en una relación entre un estado y otro, una especie de embajada, pero respecto a grupos culturales, ideológicos, etcétera.. España lo ha impulsado debido a su relación histórica con el mundo judío. El estado de Israel representa una parte de este, pero no todo. Se trata de una red, en la que Canarias tiene un papel, similar a Casa África o Casa América. Nuestro ámbito es todo el planeta porque hemos desarrollado actividades en Australia o Zimbabwe. Está más unido a una idea y a un concepto que a un ámbito geográfico.

El título de su conferencia en La Laguna ha sido Judíos y conversos en la Historia de España. Resúmala.

Pues se trata de hacer un recorrido por el devenir de esos colectivos durante siglos. Uso una frase que Su Majestad el Rey pronuncia en noviembre de 2015 cuando se promulga la conocida como Ley de los Sefardíes para reconocer sus orígenes hispanos: Cuanto os hemos echado de menos. La historia de España no hubiese sido igual sin la expulsión del siglo XV de la rama judía porque ahí se fue buena parte de la vanguardia en cuanto al conocimiento y la libertad de pensamiento de aquel momento. No se fiaban de ellos, tampoco de los conversos, y tenían el temor de que, debido a su consolidación como un colectivo diferente, fueran una amenaza para el orden establecido., Cualquier innovación política o científica era inmediatamente perseguida.

Lo que ha ocurrido en Gaza este año no transmite precisamente la mejor imagen de Israel. ¿Cómo lo valora?

Como lo han hecho nuestra ministra de Asuntos Exteriores y el secretario general de la ONU. Cese de toda violencia por ambos lados y sentarse a negociar cuando sea posible. Por supuesto lamentar siempre la pérdida de vidas.

¿Qué piensa de un antisemitismo que parece resurgir de nuevo en Europa y en España?

El antisemitismo es un oscuro compañero de viaje para el pueblo judío durante toda su historia. Desde el desconocimiento, la diferencia y el miedo al otro, ha estado ahí desde hace siglos con momentos de mayor o menor auge. Para resumir lo que ocurre ahora, nada mejor que esta reciente frase de Josep Borrell (Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad): Los rescoldos del odio que engendró el Holocausto en Europa están de nuevo encendidos. Recuerdo que la Shoá (Holocausto en hebreo) empezó por pequeñas cosas y acabó en un genocidio. Es similar a otros odios como la islamofobia o la homofobia. Resulta necesaria una tolerancia global y la Unión Europea es un ejemplo teórico y legislativo pero hay que estar vigilantes para que el odio no impregne a la sociedad

Hay quien niega todavía el Holocausto.

Soy Jefe de la Delegación española ante la Alianza Internacional en Recuerdo del Holocausto (IHRA). Veo cuatro grandes peligros. En primer lugar, el escaso tiempo, apenas diez o quince años a lo sumo, que resta para la permanencia de la memoria viva de los supervivientes de los campos de exterminio. Por otra parte, el negacionismo, algo burdo que descalifica a quien defiende esa posición. También la distorsión de lo que ocurrió entre los que quieren dar la vuelta al relato y plantean que los judíos exageran mucho lo que pasó, incluidas las cifras. Finalmente, el fenómeno de la banalización que también se da, muchas veces por ignorancia. Las bromas y los juegos no tienen cabida aquí.

¿Conoce la realidad de los judíos en Tenerife y en Canarias?

Sé que hay familias aunque no organizadas con una sinagoga y un rabino para el culto. Queda la herencia en los numerosos apellidos que tienen ese origen. En España la Federación de Comunidades Judías establece que hay unos 30.000 con tres focos principales: Madrid, Barcelona y la Costa del Sol. También hay grupos en Ceuta y Melilla. La mayoría son sefardíes, pero cabe destacar los azquenazíes procedentes de países como Argentina en los años 70 del pasado siglo XX. En el mundo son unos 14 o 15 millones, una proporción muy pequeña para su influencia. Por ejemplo, un 40% de los Premios Nobel de Medicina y un 50% de los de Economía tienen un origen judío. El único secreto: el trabajo.

¿Existe una vía para la paz entre Israel y Palestina o eso es totalmente imposible?

Imposible, no. Tuve la suerte de conocer a Simón Peres y su lucha por conseguir la paz. Su filosofía era primero sentarse y si no se llega a un acuerdo volver a intentarlo. Estuvo muy cerca y se perdió un poco por culpa de todos. Los acuerdos de Madrid, en 1991, que precedieron a los de Oslo son un ejemplo de que se puede. Por unlado, Peres, y por el otro Yasser Arafat, fueron grandes estadistas por dar ese paso. Se cumplen 30 años en noviembre de la Conferencia de Paz. Y ahí está Madrid, siempre dispuesta a acoger ese encuentro de nuevo ¿Por qué no?