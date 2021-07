El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha afirmado este viernes que aún no se ha planteado solicitar el estado de alarma en las islas porque hay margen para "doblegar" la curva de contagios y se optará por reforzar las medidas de seguridad y la imposición de sanciones.

En una rueda de prensa celebrada tras la reunión de la Junta de Seguridad ante el alza de contagios en el archipiélago, especialmente en Tenerife, ha dicho que se va "redoblar" la actividad de los diferentes cuerpos policiales para hacer frente a los "botellones, fiestas clandestinas e incumplimientos" diversos en establecimientos comerciales y de restauración, empezando este mismo fin de semana y a lo largo de todo el mes de julio.

Torres ha apuntado que solicitar el estado de alarma para la comunidad autónoma "no está sobre la mesa" porque aún se está "a tiempo" de corregir la tendencia actual aunque ha admitido que si a principios de agosto no baja la incidencia de la pandemia, se estudiará su aplicación.

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, anunciaron en la mañana de este viernes el endurecimiento de las medidas de vigilancia y sanción contra las personas que participen en botellones, todo tipo de fiestas y concentraciones que contribuyan a los contagios masivos de covid-19 desde este fin de semana. Para ello, las administraciones del Archipiélago contarán con la intensificación de la labor de los agentes de la Policía Nacional, la Guardia Civil, el Cuerpo General de la Policía Canaria y las policías locales. Además, Torres y Martín insistieron en dos mensajes claros: los jóvenes también se contagian, son hospitalizados y pueden morir, así como que las denuncias acaban con el cobro de dinero a los infractores. Y ese esfuerzo deben llevarlo a cabo sin disponer de recursos como el estado de alarma, el toque de queda o las restricciones más duras en la hostelería, entre otros.

Así lo explicaron tras la Junta de Seguridad celebrada en la sede de Presidencia del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife, en la que también participaron el vicepresidente del Ejecutivo, Román Rodríguez; el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, y el de Seguridad, Julio Pérez; la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito; el alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, y el de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, así como representantes de los cuerpos de seguridad.

Para Torres, el citado encuentro y el endurecimiento de la vigilancia de espacios públicos, como las playas o parques, entre otros, se debe a un crecimiento "meteórico" de los contagios en toda España y también en Canarias. Aclaró que la incidencia acumulada en el Archipiélago durante los últimos siete días es de 72,06 casos por cada 100.000 habitantes. En ese ámbito, las islas están por debajo de la media nacional, que se halla en 82. En cuanto a la incidencia acumulada en las últimas dos semanas, Torres explicó que en Canarias es de 129 casos por cada 100.000 ciudadanos, mientras que la media estatal se sitúa en 134. Cabe recordar que en la jornada del pasado jueves se supo que en las 24 horas anteriores hubo en la región 378 nuevos contagios, la cifra más alta en el presente año.

En cualquier caso, como es sabido, ese incremento de los pacientes de covid no es igual en todas las islas. El presidente canario dejó claro que "nos preocupa Tenerife". Frente al mensaje lanzado en las primeras semanas y meses en que se conoció la existencia de la pandemia, cuando se restó importancia a la afección del covid-19 entre la población joven, Torres ofreció datos que desmienten la citada idea. Desde el 1 de abril hasta el 29 de junio, en la Comunidad Autónoma ha habido 47 personas menores de 39 años hospitalizadas tras sufrir un contagio de coronavirus y cinco de ellas tuvieron que ser ingresadas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de centros hospitalarios. Además, tres personas más de dicha franja de edad fallecieron en el Archipiélago tras contagiarse. En cualquier caso, admitió que el incremento de ciudadanos que ya han completado su proceso de vacunación ha contribuido a reducir las hospitalizaciones y el riesgo de fallecimiento durante los últimos meses.

Para el presidente del Ejecutivo, "hay que extremar las medidas de prevención; no hay nada que festejar". Puso el ejemplo de un maratón, en el que después de recorrer la mayoría de los kilómetros, "podemos caernos y no levantarnos" cuando faltan unos centenares de metros. En esa línea, animó a que "no echemos por la borda el esfuerzo hecho".

Admitió que "si se nos cierra el turismo, Canarias no tiene otras alternativas" económicas, por lo que carece de sentido que, por querer disfrutar durante dos o tres semanas, se envíe a la "bancarrota absoluta" al sector turístico, del que depende, al menos, el 65 por ciento de la población en las islas.

Recordó que las personas que lo deseen podrán acudir a realizarse cribados en las instalaciones habilitadas para ello en la zona de La Cuesta (La Laguna), Barranco Grande (Santa Cruz de Tenerife) y Granadilla de Abona. Además, los ciudadanos de entre 40 y 59 años podrán acudir a vacunarse sin cita previa. También señaló que en las islas ya hay mayores de 16 años que tienen cita previa para acudir a ponerse la vacuna.

Según Torres, "todo lo ilegal tiene que ser perseguido". Y en base a esa premisa, advirtió de que las diferentes fuerzas de seguridad intensificarán sus esfuerzos para controlar y evitar posibles conductas de riesgo, así como para garantizar el cumplimiento de las normas. También reclamó "unidad de acción" a las distintas administraciones públicas para frenar el actual nivel de contagios y agradeció las aportaciones efectuadas en la Junta de Seguridad.

Martín aclaró que los procesos de tramitación de las sanciones pueden durar meses, pero eso no significa que las multas impuestas por los agentes de los diferentes cuerpos no sean cobradas por las administraciones. En opinión de Torres, ese proceso debe hacerse en el periodo más breve posible. A lo largo de todo este proceso, en el Archipiélago se han puesto alrededor de unas 60.000 denuncias por incumplimientos de la normativa para frenar el covid-19.

En su opinión, todavía resulta factible que antes de agosto se pueda llegar al 70 por ciento. No obstante, aclaró que en esa previsión también influirán otros factores, como la distribución de las farmacéuticas que producen las vacunas o las vacaciones del personal. De hecho, admitió que al Archipiélago también le afectaron los problemas de suministro del producto de AstraZéneca.

El presidente del Cabildo tinerfeño explicó que "nos estamos jugando mucho", tanto en la salud como en la situación económica de la Isla, si no se revierte el actual ritmo de contagios. Advirtió de que julio es un "mes clave" para poner freno a la tendencia negativa y no perjudicar la llegada de clientes en las semanas y meses siguientes.

Para Pedro Martín, "los jóvenes se creen inmunes y no lo son", por lo que reclama cautela a este segmento de la población y al resto. También anima a la ciudadanía a realizarse cribados en los tres recintos habilitados para ello, con el objetivo de conocer mejor el avance de la enfermedad, después de que otras iniciativas similares impulsadas en el pasado reciente no hayan tenido el éxito que se esperaba por falta de participación de los vecinos.

(Habrá ampliación)