El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha convocado para mañana a la Junta de Seguridad para analizar la situación de la pandemia en las islas, especialmente en Tenerife por su alta incidencia acumulada, y ha advertido este jueves a la ciudadanía de que "no hay nada que celebrar".

Ángel Víctor Torres ha subrayado en un comunicado del Gobierno que los datos de la pandemia siguen empeorando, y ha reiterado la necesidad de mayor control y responsabilidad personal y colectiva, al tiempo que ha señalado que la Junta de Seguridad tendrá lugar en Tenerife con representantes de los cuerpos de seguridad, la Delegación del Gobierno en Canarias, la Fecai y la Fecam.

El presidente ha reiterado que "como cuando decayó el estado de alarma, ahora no hay nada que celebrar", al tiempo que ha indicado que se está vacunando al máximo, se ha impulsado la habilitación de centros de vacunación masiva, se están controlando las posibles nuevas mutaciones "y queremos alcanzar ese 70% para lograr la inmunidad de grupo a finales de este mes de julio, pero, entretanto, estamos asistiendo a un aumento de contagios en las islas, en España y en otros países, como Portugal, Israel o Reino Unido".

A su juicio, esto prueba que la guerra contra el virus no ha terminado, y ha señalado que "esto no está ganado ni muchísimo menos. Hay una parte de la población que no está vacunada y tenemos que respetar, lógicamente, los criterios de la edad. Estamos en disposición de poder vacunar más, pero dependemos del suministro de dosis", explicó.

Según insistió, la vacunación es ahora la mejor herramienta contra el virus, junto a la vigilancia y las sanciones por incumplimientos.

"Si creemos que eliminando las restricciones y no vigilando vamos a bajar los contagios, estamos equivocados. Debemos doblegar la curva, hay un amplio porcentaje de la población ya vacunado, pero nos queda este esfuerzo último y, por eso, en la Junta de Seguridad de mañana apelaré a la unidad de acción, que no se debe quebrar", ha añadido.

Ha insistido Torres en que "si nos equivocamos de enemigo, que sigue siendo el virus, lo pagará la sociedad canaria", por lo que hay que apartar diferencias y buscar salidas entre todos para que cada jornada "tengamos menos contagios que el día anterior".

También avisó a las personas que no están vacunadas y a las de menor edad, sobre el hecho de que hay jóvenes que ahora están en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), "por lo que se debe tener mucho cuidado porque este virus es tremendo y no diferencia ni entre edades, razas, sexos ni nada".

En Canarias, "las cosas se han ido haciendo bien, seguiremos haciéndolas bien y además siguiendo los criterios sanitarios, pero tenemos que echarnos una mano entre todos para poder doblegar esta situación", reiteró el presidente de Canarias.

El jefe del Ejecutivo resaltó el acuerdo alcanzado el miércoles con el sector de la restauración y la hostelería en la mesa técnica, para que la apertura de espacios interiores se haga "con los máximos criterios sanitarios, con el mayor control posible de las personas que accedan a esos lugares, con el registro de sus datos y, en su defecto, con su traslación a Salud Pública, así como con un 10% de vacunados dentro del 50% del aforo permitido en esos espacios" (o sea, el 20% del total autorizado).

A su juicio, la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la responsabilidad personal y colectiva resultan ahora claves para atajar los contagios y vencer definitivamente al virus mientras se alcanza el 70% de inmunidad colectiva.

El presidente también se refirió a la ampliación del horario de cierre de 23.00 a 00.00 horas, así como a las nuevas medidas en las terrazas, tras el acuerdo logrado este miércoles después del auto del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

No obstante, y aunque considera que ese consenso con el sector "era necesario", no esconde que "hay preocupación", y recalca que los datos de hoy, "son peores que los de ayer, y no solo en Tenerife".

Además, advirtió de que, tras la pérdida del estado de alarma y el auto del TSJC, el Gobierno regional tiene ahora "menos herramientas, pues ya no disponemos del toque de queda, ni jurídicamente con la obligación de controlar los grupos. Ha decaído el estado de alarma y aquellas cuestiones que eran nuestra competencia las elimina el auto del TSJC".

Torres subrayó que todas las decisiones que ha adoptado su Ejecutivo respecto a las restricciones se han fundamentado "en criterios científicos y ha destacado que el cierre de interiores era una de las medidas tomadas en distintas islas, fuera la que fuera, cuando se pasaba a nivel 3, y en las que incluso han llegado al 4.

Además, este conjunto de limitaciones se ha demostrado que es efectivo ya que, una vez aplicadas, en las siguientes semanas se doblegaba la curva y se controlaban los contagios, ha insistido el presidente, al tiempo que ha reiterado que ahora los instrumentos son menores y, por tanto "es fundamental la vigilancia de las pocas restricciones que nos quedan".