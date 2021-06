Diversidad, igualdad, homofobia y otras fobias, respeto, unidad, conquista, ultraderecha... Y orgullo. Sobre todo, orgullo. Orgullo por lo que están y luchan a diario desde el anonimato para defender los derechos de las personas LGTBI+. Y orgullo por los que ya no están y lucharon. Como el tinerfeño y socialista, Pedro Zerolo o l@s primeros activistas –sin saberlo aún–, aquellos que un 28 de junio de hace 52 años se rebelaron contra la policía de Nueva York en un lugar cuyo nombre ha quedado en la historia: Stonewell.

Antonio García (Diversas), Alekai Hernández (Transgirls), Clara Montesdeoca (Caminar Intersex), Dilan Constantini (Transboys) y Sagri Hernández (Chrissalys). Ellos han leído el manifiesto en un día que, como dijo la consejera insular de Acción Social, Marián Franquet, «es de las personas y de los colectivos, no de los políticos». Pero ellos sí solicitan a la clase política el compromiso de legislar con el fin de que «ninguna persona sea despedida de su trabajo, pierda su hogar, sea insultada en la calle o reciba una paliza en un parque por ser quien es o amar a quien ame» Añaden: «Denunciamos los niveles más altos de violencia, exclusión y privación de derechos debido al estigma, la discriminación y la criminalización de nuestra realidad no sólo en muchos países del mundo, sino también aquí, en Canarias y Tenerife». Y sentencian: «En Canarias hemos logrado la aprobación por fin de la Ley 2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales, que durante años habíamos incluido como una demanda. Hoy podemos decir que tenemos la Ley Trans e Intersex más avanzada de todo el país, pero ahora toca desarrollarla y aplicarla».

El consejero delegado de Participación Ciudadana y Diversidad, Nauzet Gugliotta, abre el acto. Apela a la necesidad de «hacer un trabajo de fondo para que se conozca qué realidad hay que detrás de cada sigla y de cada persona». Agradece a los colectivos «el enorme trabajo del último año para atender a aquellas personas que, a causa de la pandemia, han tenido que volver a sus casa y al armario por tener que convivir con familiares que no les aceptan».

Gugliotta destaca la presencia de ocho organizaciones LGBTIQ+ –Diversas, Fundación Pedro Zerolo, Libertrans, Transboys, Transgirls, Canary Pride, Chrysallis y Caminar Intersex– y recuerda su papel a lo largo de los años».

Al acto, con formato semipresencial, acudieron la vicepresidenta segunda del Cabildo, Berta Pérez, además de representantes de otras fuerzas políticas y de CCOO.

Proceso de cambios

Por su parte, la consejera de Acción Social, Marián Franquet, asegura: «Estamos en un proceso de cambios sociales trascendental» y añade que «es fundamental que nos mantengamos fuertes para que las políticas fascistas que están abriendo grietas no terminen por romper el cristal de los avances sociales». Franquet insiste en que «no debemos olvidar el pasado» y tener en cuenta el objetivo final: «Que todas las personas sean libres, con derechos y felices».

La consejera insular añade la importancia de que «quienes fomentan la homofobia, o cualquier tipo de fobia respecto a la identidad sexual o de género de otras personas, no puedan traspasar la muralla que representa el respeto a la diversidad».

Acaba la consejera con el recordatorio de su lucha feminista «de toda la vida» y una advertencia: «Las más veteranas me decían que no había posibilidad de que las conquistas sociales revirtieran. Y es mentira. Hay que cuidarlas desde un objetivo común y el debate porque el enemigo está del otro lado, no de este».