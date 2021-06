La capital de Tenerife, Santa Cruz, se ha convertido en el principal foco de la pandemia en Canarias y ha empujado al resto de la isla a aumentar sus cifras de contagio, especialmente en los primeros momentos de esta clara tercera ola en la isla –cuarta para Canarias– que comenzó a mediados del mes de junio. Este primer impulso de la epidemia desde la capital se percibe en la incidencia a 14 días vista, en la que es Santa Cruz el municipio con una tasa más alta, de 475,81 casos por cada 100.000 habitantes. Lo que supone, en los términos consensuados entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, que este valor supera con creces el umbral de riesgo «muy alto» –situado en los más de 250 casos por 100.000 habitantes–. Con esta cifra tan alta, además, el reducto metropolitano isleño logra situarse como el municipio de España con mayor incidencia del coronavirus, según muestran los datos compartidos por eldiario.es.

Aunque la incidencia por sí sola no es un argumento suficientemente sólido como para señalar que un municipio esté peor que otro, en el caso de Santa Cruz, siendo una capital en la que viven 209.984 habitantes, el índice no es baladí, pues muestra que existe una «transmisión comunitaria no controlada». A esto se suma el claro ascenso de casos en la capital y la cantidad de personas que cada día discurren por ella. Si el día 1 de junio se diagnosticaron 43 casos, solo 20 más que en La Laguna, para el día 9 ya eran 57 y para el 17, más de 80. A día de hoy, los nuevos casos oscilan entre los 70 y los 80 diarios. En lo que se refiere a los casos activos, es decir, aquellas personas que actualmente guardan aislamiento debido a la infección por coronavirus, Santa Cruz cuenta con 1.166 ciudadanos en esta situación, lo que supone el 45% de todos los casos activos de Canarias.

El 56% de los casos de la isla se acumulan en la capital

La Laguna que en estos momentos también comparte responsabilidad de buena parte de los contagios de la isla (25%), por su parte, no tuvo tanto que ver con ese primer ascenso, como sí ha ocurrido en otros momentos de la pandemia. Los nuevos casos diagnosticados se mantuvieron durante las dos primeras semanas de junio en una veintena y han sido las dos últimas cuando esa cifra ha crecido hasta la treintena. En toda la semana, La Laguna ha acumulado 245 casos nuevos. Estos datos muestran, por ende, que el virus se ha extendido de manera más rápida y efectiva por Santa Cruz de Tenerife que, por el momento, por el municipio de La Laguna. A día de hoy la ciudad cuenta con la mitad de la incidencia a 14 días vista que la capital (255,49 casos por 100.000 habitantes), aunque también se eleva en este indicador a riesgo muy alto.

Otros municipios muy poblados de la isla, como los del sur de Tenerife (Adeje, Arona o Granadilla) cuentan con una importante incidencia (aunque varias veces menor que la de Santa Cruz) y un goteo de casos continuo que, aunque en ninguno de los municipios pasa de la decena diarios, crece siempre y a un ritmo constante.

Otros municipios en riesgo muy alto

Atendiendo a los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad, en la isla actualmente habría tres municipios en riesgo «muy alto» de coronavirus: Santa Cruz, San Miguel de Abona y Vilaflor. Sin embargo, entre las tres hay diferencias. Vilaflor, por su baja densidad poblacional y el envejecimiento de su población, es proclive a sufrir grandes variaciones en sus incidencias con pocos casos. De hecho, el pequeño municipio en el que conviven 1.715 tinerfeños, tan solo ha diagnosticado cuatro casos en los últimos siete días. Con San Miguel de Abona ocurre algo similar, pues con solo 21.621 habitantes censados en el municipio, el hallazgo de 37 casos semanales de coronavirus, supone una importante elevación de sus tasas de riesgo.

La situación de Santa Cruz es distinta. La ciudad tiene una doble vertiente que la diferencia de las últimas dos y es que por un lado es una ciudad masificada –el entorno ideal para que el virus se expanda– y por otro, el número de contagios, según los datos sustraídos del cuadro de mandos de la Covid-19 en Canarias alojado en Grafcan, es el más alto de todo Tenerife: 541. Que la mayor parte de la población contagiada está bien en Santa Cruz o en el sur de Tenerife ya es visible hasta en las estadísticas hospitalarias. El Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria cuenta, según los datos proporcionados por la Consejería de Sanidad, con 57 personas ingresadas por Covid-19, un número que se ha disparado desde hace tan solo 10 días. El 15 de junio, el centro hospitalario contaba con 35 camas ocupadas en planta y otras cuatro en UCI. Hoy cuentan con 49 en planta y 7 en UCI. En el Hospital Universitario de Canarias (HUC) también ha habido un incremento de casos hospitalizables pero leves en la última semana que, en todo caso, no pasan de las 16 camas ocupadas en planta y 6 en UCI. En todo Tenerife, según los datos de Sanidad, hay 155 personas ingresadas en planta y 20 en la UCI, un número que no ha parado de crecer desde el 17 de junio.