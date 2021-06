Finaliza uno de los cursos escolares más atípicos que se recuerdan en los últimos años. Ayer, miércoles 23 de junio, fue el último día de clase para el alumnado canario no universitario y las despedidas se mezclaron con la sensación de alivio tras haber logrado superar este año que llegó con numerosos retos. A pesar de que el ambiente festivo típico de este último día clase tuvo que verse limitado debido a los estrictos protocolos sanitarios que han estado vigentes a lo largo de todos estos meses, los más pequeños no pudieron evitar despedirse con un abrazo de sus profesores.

En el CEIP Camino Largo de La Laguna, al igual que en muchos otros centros, las celebraciones de esta última jornada se limitaron a pequeñas fiestas dentro de las aulas, para mantener así los grupos burbuja que han estado vigentes a lo largo de todo este curso. La directora del centro lagunero, Mónica Montesdeoca, explicó tras el fin de la jornada que todo había transcurrido según lo previsto en este último día de clase.

Durante la mañana se celebró la orla de los alumnos de 5 años que el próximo curso pasan a Educación Primaria, y por la tarde hicieron lo propio los estudiantes de 6.º de Primaria. En esta ocasión, fueron solo los jóvenes los que acudieron al acto junto a los profesores y algunos representantes de los padres y de resto se retransmitió en streaming para que pudieran seguirlo las familias. De este modo, este fue el gran cambio que provocó la pandemia en el final de curso de los centros educativos, que han tenido que encontrar nuevas fórmulas para evitar las grandes aglomeraciones sin perder sus actos más característicos. En este sentido, la directora celebró que «las nuevas tecnologías nos están sirviendo para poder continuar con nuestra actividad dadas las especiales circunstancias que estamos viviendo».

Además, actividades colectivas como la fiesta de la espuma que venía siendo habitual en este centro escolar lagunero tuvieron que suspenderse y cada clase realizó una pequeña celebración dentro de su propia aula.

El CEIP Camino Largo, al igual que la mayoría de Canarias, ha vivido este curso escolar con relativa calma. Este colegio tan solo ha tenido que confinar a dos clases desde septiembre, la primera de ellas a comienzo del curso y la segunda estos días. A pesar de los buenos datos, Mónica Montesdeoca reconoció que «ha sido un curso muy duro y que ha implicado un gran trabajo por parte de toda la comunidad educativa» y concluyó que «el profesorado y el personal de que trabaja en los centros se merecería un monumento o una calle con su nombre».

Todo ha salido bien, sostuvo la directora, por la responsabilidad mostrada por los más pequeños de la casa y también quiso tener palabras amables para las administraciones públicas: «El Ayuntamiento de La Laguna y la Consejería de Educación nos han ayudado mucho y eso es algo que se ha notado, sobre todo en los momentos de mayor incertidumbre hace unos meses».

Precisamente en este sentido, el Ayuntamiento de La Laguna destacó el esfuerzo y la dedicación de los centros educativos del municipio para hacer frente a este curso tan atípico. El Consistorio hizo hincapié en que este trabajo ha permitido que los datos de contagios en este entorno hayan sido mínimos. La Concejalía de Educación habló sobre el compromiso de los equipos directivos, profesorado, familias y alumnado para plantarle cara al virus.

Pero los centros no bajan la guardia y saben que les queda por delante otro curso escolar lleno de retos. «Aún no conocemos todos los detalles de cómo será el próximo curso por lo que tendremos que estar preparados y no descartamos tener que volver antes de nuestras vacaciones para que todo esté listo en el colegio cuando comiencen las clases», aventuró Mónica Montesdeoca.

En Canarias, el curso escolar 2021/2022 dará comienzo el próximo 9 de septiembre y las clases finalizarán el 23 de junio de 2022. El alumnado de Infantil, Primaria y Secundaria será el primero en incorporarse a las aulas y le seguirán, el 10 de septiembre, los estudiantes de Bachillerato y Formación Profesional.