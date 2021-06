Si ha visto algo de televisión en el último año y medio probablemente le sonará su cara. El doctor César Carballo, adjunto de Urgencias del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid, participa como divulgador sobre covid-19 en ‘La Sexta Noche’, ‘El programa de AR’ y ‘Cuarto Milenio’, entre otros espacios. En la actualidad ultima un ensayo clínico con el Aplidin, el prometedor antiviral de la farmacéutica gallega PharmaMar.

Estamos a las puertas del verano, la incidencia baja en el país, aunque lentamente, y los hospitales se van vaciando de pacientes de covid-19. ¿Qué podría salir mal?

Con estas variantes que conocemos a día de hoy ganaremos la batalla. El problema es que van a seguir viniendo variantes, como está pasando en Reino Unido, donde ha llegado la india y les ha cambiado el paso. Llevaban bastante más porcentaje de vacunados que nosotros y ya se empieza a notar en los hospitales. La buena noticia es que parece que las vacunas aguantan. El problema es que la variante más fuerte es la que se va a imponer. Es la ley de selección de Darwin. Empezamos con la de Wuhan, luego la D614G, luego la británica y ahora va a ser la india. Lo que venga ahora probablemente tendrá un cierto escape vacunal. Los británicos dijeron que en julio tendrían una nueva ola por la gente no vacunada y porque la variante que viniese eludiese los anticuerpos neutralizantes de las vacunas y de las infecciones.

Muchos expertos coinciden en que la variante india terminará haciéndose dominante en España. ¿No sirven de nada los controles fronterizos, la exigencia de test negativos y cuarentenas?

Está claro que las variantes entran principalmente por avión. El problema no es solo que entren, sino cómo queremos presentar a España de cara al turismo. Es un error poner las cosas fáciles y no exigir PCR a la gente que venga de Reino Unido. España se debe diferenciar por ser un fortín turístico, porque un 13% de nuestro PIB depende de esto. Al que quiera venir no le va a frenar hacerse una PCR, pero sí nos va a dar mucha información. Nos han dado un toque en la UE y nos han sacado de las listas. Tenemos una incidencia acumulada superior a 100 y hay transmisión comunitaria. Y al final eso es lo que ven los países europeos. No ha habido control durante toda la pandemia, ha entrado todo el mundo sin PCR. La gente que trabaja en líneas aéreas nos lo decía: “Cuando venimos a España no nos sacamos PCR, porque sabemos que aquí no se pide”.

Además de las PCR existen las pruebas de antígenos, que en España no se acaban de liberalizar, cuando en Europa se venden en supermercados.

Nosotros exigimos a principios de diciembre del año pasado que se liberalizaran para hacer autotest en casa. Si tengo una comida con familiares son 50 o 60 euros lo que cuestan y estoy más seguro. En otras partes de Europa, como Reino Unido, se reparten test gratuitos entre las familias para que la gente se los haga si tiene tos o unas décimas de fiebre. Esto haría que multiplicáramos los test sin coste real para las arcas del Estado. Hace dos meses se anunció que se liberalizarían en España, pero no se ha hecho, y me parece un error.

¿Qué ha sido lo más duro que ha vivido en la práctica clínica en esta pandemia?

Sin duda, la primera ola, que en Madrid fue durísima y nos la comimos entera sin estar preparados. Nos avisaron nuestros colegas de Italia, pero nos pilló de improviso, no lo esperábamos. Luego nosotros avisábamos a nuestros colegas y no nos creían. Se vivió de forma diferente en otras comunidades, donde ha golpeado más dura la segunda o la tercera ola. En Madrid fue una medicina de guerra absoluta, familias enteras que se morían el padre y la madre con dos semanas de diferencia. Fue brutal, no lo volvimos a vivir después.

¿Anímicamente fue también el peor momento?

El peor fue la primera ola, porque además desconocíamos el virus. No sabíamos cómo se transmitía. Hay que recordar que el Ministerio de Sanidad solo exigía mascarilla quirúrgica, y eso hizo que muchos sanitarios cayesen. España lideró el ranking de sanitarios infectados durante muchísimos meses.

Unos amigos chinos le proporcionaban mascarillas FFP2.

Sí, había que atender a los pacientes con ellas, pero no las había ni nos las daban. Una amiga china de un restaurante me dijo que tenía un montón de material y que lo quería donar. Gracias a eso parte del hospital utilizó durante los primeros días mascarillas FFP2. A España la cogieron con el pie cambiado y vimos imágenes de batas hechas con bolsas de basura, sanitarios sin mascarillas...

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de haber estado tan expuesto mediáticamente?

Gracias a Dios, hasta ahora solo he recibido buen feedback de la gente. Hoy estaba atendiendo pacientes y me decían: “Oiga, ¿es usted el de la tele? Muchísimas gracias...”. Lo único malo es el tiempo que le quitas a la familia, porque te tienes que preparar los programas, leer mucho... Pero me he divertido mucho haciendo lo que hago y me gusta leer sobre la pandemia.

Ha sido un defensor de la estrategia Zero Covid. ¿Vale aún la pena aplicarla, cuando la vacunación avanza rápidamente?

Hay que aplicarla precisamente cuando estamos en estos parámetros. Los países que la han adoptado han sido ultrabeligerantes con la enfermedad cuando los casos eran pocos. En Europa se ha optado por otro tipo de estrategia [mitigación], y yo creo que ya no se va adoptar la estrategia Zero Covid, porque los contagios van a menos. El otro día leí un artículo de Estados Unidos sobre cuándo acabará la pandemia: decía que no será cuando lo diga la Organización Mundial de la Salud, sino cuando la cantidad de muertos sea aceptable para la gente.

Eso parece.

Vamos a vivir en una epidemia cuya duración dependerá de las variantes y de la gente que se haya vacunado. Va a haber países como Estados Unidos e Israel a los que les va a costar mucho llegar a la inmunidad de grupo, porque tienen mucha gente que no se va a vacunar, y en esos países va a haber una especie de endemia, una enfermedad que se seguirá propagando entre los no vacunados. No vamos a acabar con el virus hasta que nos hayamos vacunado un 50% o 60% de la población mundial. Si no, volverá a haber variantes y pasará como con la gripe, que unos años es más virulenta y otros menos. El problema es que una variante se coma el 40% o el 50% de la efectividad de las vacunas, y tendremos una nueva ola que puede ser temible.

¿Cree que hubiera mejorado la atención médica durante el tsunami de la primera ola de haber habido en España una especialidad de Urgencias y Emergencias?

Sin duda, sí. Hubiera sido vital haber tenido gente preparada con un temario. Estuve hace dos años en Israel, donde existe la especialidad desde hace bastante tiempo, y vi cómo preparaban a sus residentes. La realidad en Israel es diferente, porque se preparan para amenazas químicas y biológicas, tienen un cuerpo doctrinal propio, entrenan durante 4 años en ciertas aptitudes... El problema en España es que faltan médicos. En esta pandemia algunos se han marchado a casa porque no tenían nada que operar, y nos hemos quedado solos frente a lo que se nos venía encima. Además, en mi servicio casi un 80% de la gente cayó en la primera ola. Nos ha faltado mucho personal con experiencia en urgencias, y eso la especialidad lo hubiese resuelto. No se entiende que en Primaria se opongan con tanto ahínco a la especialidad cuando luego se quejan de que faltan médicos. Por ejemplo, en mi hospital salen este año 22 residentes de [medicina de] Familia y diez han decidido irse a Urgencias...