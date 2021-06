«Yo no soy partidario de subir de nivel, pero tenemos que tomar medidas porque la situación es preocupante». Este es el mensaje que Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife, transmitió en las primeras horas de la tarde de ayer para explicar las sensaciones que le transmite la expansión que está teniendo el covid-19 en la Isla. «Volver a la situación anterior supondría que paguen justos por pecadores», ha subrayado a raíz de su oposición al «cerrojazo» en el sector de la restauración. «No sería justo hacerlo porque ahí no está el problema».

Sobre el uso de la mascarilla en la calle, a pesar de que esta medida deja de ser obligatoria a partir del 26 de junio, Martín apeló a la responsabilidad y, personalmente, se pronunció en contra de este cambio. «No deberíamos quitarnos la mascarilla, es decir, que no estamos en la mejor situación para hacerlo», reitera al tiempo que avanza que la logística para abrir el vacunódromo del Santiago Martín –a nivel de equipamiento y de personal sanitario– está casi lista: «En breve vamos a tener buenas noticias».

El presidente del Cabildo de Tenerife puso el acento en el hecho de que «no podemos bajar los brazos y pensar que todo esto ya está resuelto... Tenemos que asumir que las cosas no están bien y, por lo tanto, necesitamos que se tomen medidas urgentes», ha precisado en relación a las restricciones que está preparando el Gobierno de Canarias específicamente para Tenerife –afectarían a personas de entre 20 y 29 años– que se van a estudiar en el Consejo de Gobierno de esta tarde.

Nada más acabar la comparecencia de Pedro Martín, el grupo de CC-PNC en el Cabildo de Tenerife emitió un comunicado en el que reclamaba «medidas urgentes» para evitar subir al nivel 3, un retroceso que para los nacionalistas supondrían una «hecatombe» social y económica. «Lo único que ha hecho Pedro Martín es anunciar un macrocentro de vacunación abierto durante 24 horas, pero nadie sabe cómo va a funcionar y si puede ir cualquier ciudadano a cualquier hora», critican desde la oposición.

«La pandemia no ha acabado»

Igual de preocupado que el máximo dirigente de la institución insular, pero con un tono más crítico se mostró Jorge Marichal, presidente de la patronal hotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife a la hora de pedir explicaciones. «Tenemos derecho a saber qué está pasando en Tenerife y por qué la incidencia del covid-19 está tan disparatada, así como la actividad detallada de los rastreadores por Islas», se cuestiona Marichal de un seguimiento del que Martín sostuvo que «uno arriba o uno abajo, el número de rastreadores que hay en Tenerife es el mismo de los que se disponen en Gran Canaria».

Ashotel, igualmente, hizo público un mensaje devastador dirigido a quienes «no han querido entender que el fin del estado de alarma no es el fin de la pandemia». Por este motivo, su presidente ha querido reclamar que no haya más medias tintas a la hora de tomar decisiones que no se pueden demorar: «Rogamos mano dura al Gobierno de Canarias para que no nos arruinen el verano», comenta Marichal sobre el «descontrol» de una parte de la ciudadanía», concluye.