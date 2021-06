Al margen de las medidas que se adopten hoy en el Consejo de Gobierno, mañana está prevista una reunión de los alcaldes de Tenerife en el Teatro Leal de La Laguna. Luis Yeray Gutiérrez, regidor de la Ciudad de los Adelantados, es el impulsor de un encuentro al que asistirán el consejero de Sanidad de Canarias, Blas Trujillo, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), Mari Brito. «La situación nos obliga a estar todos juntos», señala Gutiérrez en base a la asistencia a «una cita de gran importancia». El encuentro está programado para las seis de la tarde y, en principio, los representantes de los municipios han confirmado su asistencia. La idea es escuchar la opinión de los técnicos y, sobre todo, buscar una posición común en las horas previas a la finalización del uso obligatorio de la mascarilla en la calle. «Si no se puede garantizar una distancia de seguridad, mi opinión es que se siga utilizando en los espacios abiertos», recomienda Gutiérrez. Sobre este tema, Conrado Domínguez, director del Servicio Canario de Salud (SCS), declara que «tenemos que esperar a ver qué dicen en el Consejo Interterritorial y, a su vez, en el encuentro que va a mantener posteriormente Pedro Sánchez con sus ministros», matiza de una novedad de la que solo sabemos que «el presidente ha dicho que a partir del 26 de junio no es obligatorio utilizar la mascarilla en espacios abiertos. Lo que no conocemos aún si se van a establecer condicionantes asociados al nivel en el que se encuentre una población o su situación epidemiológica... Personalmente, no soy partidario de quitar la mascarilla hasta tener vacunado a todo el mundo».