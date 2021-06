Una de las dudas que ha ido surgiendo desde que la campaña de vacunación ha cogido ritmo era si los vacunados tendrán que hacer cuarentena en caso de contacto estrecho con un contagiado por la Covid-19, y no ha sido hasta ahora cuando hemos tenido respuesta oficial de parte de la Comisión de Salud Pública. Esta ha aprobado por unanimidad que quienes hayan recibido las dos dosis (o una, en el caso de Janssen) del fármaco no deberán respetar este confinamiento preventivo, aunque deberán seguir una serie de normas.

PROCEDIMIENTO A SEGUIR CON VACUNADOS CONTRA LA COVID-19 EN CONTACTO CON UN POSITIVO

Se les deberá realizar dos pruebas PCR: una al inicio, en cuanto se tiene conocimiento del positivo causante del cribado, y otra a los 7 días del último contacto con este. En el tiempo que transcurrirá entre ambas, que dependerá de cuándo se tuvo la cercanía con el paciente, se podrá hacer vida normal, aunque con una serie de recomendaciones.

No deberían de estar junto a personas vulnerables o no vacunadas para evitar que, en caso de tener carga viral pero no desarrollar la Covid-19, puedan transmitirla a estos (es posible según varios estudios). Comunicarán, además, a sus servicios sanitarios si comienzan a padecer síntomas vinculados con el coronavirus.