El alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, no cree que sea el momento oportuno para que las mascarillas dejen de ser obligatorias en todo momento en espacios públicos. Por esta razón, desde el consistorio se firmó ayer un bando municipal en el que pidió a los santacruceros seguir llevando mascarilla, al menos hasta que el 50% de la población diana esté vacunada con dos dosis, tal y como recomiendan algunos expertos médicos epidemiólogos.

El alcalde se ha opuesto así de frente a la medida que el presidente del Gobierno estatal, Pedro Sánchez, pretende acordar esta semana en un Consejo Extraordinario de Ministros y que hará que decaiga la obligatoriedad de portar mascarilla en espacios abiertos cuando se puede guardar la distancia de seguridad. Esta norma llevaría a los canarios al mismo escenario en el que se encontraban antes del 14 de agosto, cuando la mascarilla era tan solo obligatoria en espacios cerrados –independientemente de la distancia– y en espacios abiertos donde no se pudiera guardar el metro y medio de separación. «La mascarilla es la medida más eficaz y objetiva que se ha impuesto», señaló Bermúdez, que advirtió de que aún «hay personas que no respetan la distancia de seguridad».

Tenerife como en diciembre. El número de casos en la isla de Tenerife ha ascendido de tal forma que, desde el día ayer, el número de casos acumulados semanales ya se asemeja a los que registraba la isla en diciembre, en plena segunda ola. Tenerife sumó ayer 152 casos, la cifra más alta de los últimos 67 días (no se registraba una similar desde el 16 de abril), alcanzando casi 850 positivos semanales. En este mismo sentido, la isla crece con respecto a la semana previa a razón de un 42% semanal desde hace ya cinco días, lo que supone un importante aumento con respecto a la semana previa. Pese a que los contagios se están produciendo en gente más joven –coincidiendo con la no vacunada– el repunte de casos también ha vuelto a elevar las hospitalizaciones en la isla. Según los últimos datos, Tenerife cuenta con 162 personas hsopitalizadas, lo que supone 11 más que el pasado viernes. No obstante, la juventud de estas personas les hace ser menos proclives a acceder a la UCI, por lo que en los hospitales de la isla aún se puede ver una tendencia al vaciado de las unidades de críticos, en las que solo quedan 14 pacientes.

Reunión de municipios. A pesar de que el Gobierno de Canarias avanzara la pasada semana su predisposición a hablar con los distintos municipios de Tenerife para ver de qué modo se podía atajar la curva de contagios, aún no ha ocurrido ni se ha convocado. Así lo afirmó Bermúdez, que en el día de ayer, en la Junta de Gobierno aprobó que el municipio se dirigiera tanto al Cabildo como al Gobierno de Canarias «instándolos a que, de manera urgente, nos emplacen a los 31 municipios de Tenerife a la vista de la evolución del número de casos de contagio y para coordinar acciones». «Es inaudito que, con los niveles de contagio que tiene Tenerife en las últimas semanas, no se nos haya convocado a los municipios de la Isla a una reunión para establecer pautas comunes y que esté liderada por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife», señaló el alcalde. Bermúdez considera que esta reunión no solo es urgente, sino necesaria, pues las actuaciones municipales se están realizando de manera heterogénea en toda la isla. En este sentido, consideró que se deben imponer medidas de restricción que todos los municipios acaten por igual porque «algunos están haciendo mayores esfuerzos que otros».

Medidas a mayores de 45. A pesar de no haberse reunido con los municipios, la Dirección de Salud Pública ya está trabajando en un nuevo paquete de medidas de restricción para frenar el avance del virus en Tenerife. Las medidas, según adelantó el director de Salud Pública, José Juan Alemán, están dirigidas a aquellas actividades más frecuentadas por menores de 45 años, «especialmente en el ámbito del ocio y el deporte». Este colectivo, según adelantó Alemán, es el que está liderando los contagios en la isla de Tenerife, pues «llega a duplicar la incidencia aportada por esta misma población en la isla de Gran Canaria». En este sentido, la Consejería de Sanidad pondrá el punto de mira en actividades como el ocio nocturno –en terrazas, que es el único espacio que tiene permiso de apertura en Tenerife– y en ciertos eventos deportivos. Tampoco se descarta modificar el semáforo de restricciones dado que tras el fin del estado de alarma y la imposibilidad de mantener los toques de queda y cierres perimetrales, muchas de las medidas estrella de los niveles carecen ahora de sentido.

Botellones en la playa. Y mientras se debaten las medidas que imponer en Tenerife cuando el virus no deja un respiro a la isla, los botellones y eventos con grandes concentraciones ilegales de personas han sido los principales protagonistas de este fin de semana en la capital. Durante el sábado y el domingo sucedieron dos grandes concentraciones de personas que consumían alcohol y no respetaban las mínimas normas sanitarias en la playa de Las Teresitas. En el macro botellón del sábado por la noche, sobre las 03:30 horas, la Policía Local logró que se disolviera esta concentración que se producía en las proximidades del acceso número 10 de la citada playa. Las personas que allí se congregaban se retiraron del lugar ante la presencia policial. En la madrugada del domingo se repitió la estampa, aunque se sumaron a la Policía Local unidades de la Policía Nacional, unos 60 individuos bebían hasta que a las 01:30 horas intervinieron los policías. Ante esta circunstancia, el Ayuntamiento de Santa Cruz está buscando alternativas que permitan evitar estas reuniones multitudinarias en la playa. Como adelantó el responsable del consistorio, «si siguen así nos van a obligar a prohibir el acceso a la playa a cierta hora». De hecho, tal ha sido el impacto, que el ayuntamiento estudia en estos momentos la viabilidad de establecer el cierre de los aparcamientos de la playa en horario nocturno con la finalidad de impedir las reuniones en la misma. «Podría ser tras el cierren los kioscos, a las 22:00 o las 23:00 horas», explicó Bermúdez, quien señaló, asimismo, que la idea es cerrarla también durante la celebración de las hogueras de San Juan, para evitar la irrupción de la población en Las Teresitas durante la noche.

Además, durante la semana pasada la Policía Local levantó un total de 49 actas de infracción por no usar la mascarilla, la práctica del botellón, consumo o tenencia de sustancias estupefacientes o no respetar los horarios de cierre establecidos. En este último apartado llama la atención las nueve actas tramitadas a locales denominados «24 horas» que, pese a las advertencias municipales, incumplen sistemáticamente los horarios de cierre de dicha actividad vendiendo alcohol y alimentos más allá de las 00:00 horas.

El albergue suma 4 casos. El Albergue Municipal de Santa Cruz, que fue desalojado el pasado viernes por un brote de Covid-19, ya suma 12 casos entre trabajadores y usuarios, después de que ayer se notificaran cuatro positivos más entre los 101 usuarios que se encuentran confinados en un hotel de Adeje. De los afectados, dos usuarios fueron hospitalizados el pasado jueves por la gravedad de la enfermedad al tener patologías de base. La Consejería de Sanidad también decidió ingresar a otros dos usuarios en un hospital, a pesar de haber dado «negativo en coronavirus» en un primer cribado, pues debían ser atendidos por otras patologías que precisan un seguimiento médico complejo. El resto de usuarios, por ser positivos o contactos estrechos –llegando a un total 101 personas– han sido traslados a un arca de Noé ubicada en un hotel del sur de la isla, donde pueden realizar correctamente el aislamiento de 10 días.