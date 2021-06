Nos encontramos a las puertas del verano, y por ello hay que ir buscando productos adecuados para nuestras necesidades que nos ayuden a pasar las altas temperaturas de la mejor forma posible: es así como hemos llegado hasta este enfriador de aire de tamaño mini que Lidl ha puesto a nuestra disposición en su página web y que se ha convertido en todo un éxito.

Se trata de un aparato electrónico que refresca y humidifica el aire con agua pura sin sustancias químicas; cuenta con tres velocidades, conexión USB C y un depósito de agua rellenaba con cubitos de hielo para lograr un mayor efecto refrescante en el que caben 700 ml. Lo más interesante sin duda alguna son sus medidas: 15,7 x 17,2 x 17,3 cm, por lo que es apto para cualquier lugar de la casa y fácilmente transportable si viajas a tu segunda residencia durante el verano.

¿El problema con el que nos topamos actualmente? No hay existencias ni en la página web, ni mucho menos en las tiendas físicas, espacios en los que no se ha comercializado por el momento, pero conociendo a Lidl es probable que repongan stock durante los próximos días, ya que los 19,99 euros que cuesta han llamado la atención de miles de personas que no se pueden resistir a sus ofertas.