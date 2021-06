El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) desestima la solicitud del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC) para que la Justicia suspendiera cautelarmente los procesos selectivos convocados para el ingreso en los cuerpos docentes puestos en marcha por la de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. La central sindical consideraba que estas pruebas no contaban con todas las garantías sanitarias. Estos exámenes tenían previsto celebrarse este fin de semana y podrán llevarse a cabo finalmente, tal y como tenía previsto el Ejecutivo regional. El auto emitido especifica que no se aprecia «ninguna ilegalidad manifiesta que aconseje» la suspensión de los exámenes que se celebrarán entre mañana y el domingo.

Las oposiciones, que congregarán a algo menos de 17.000 candidatos, se celebrarán en 51 centros de Secundaria del Archipiélago, 24 de ellos en Tenerife, otros 24 en Gran Canaria, dos de Lanzarote y uno de Fuerteventura. Todas estas personas optan a las 1.377 plazas convocadas. De ese total, 1.204 corresponden al Cuerpo de Profesores de Enseñanzas Secundaria, 155 al Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación Profesional y las restantes 18 corresponden al Cuerpo de Profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas. Entre las especialidades convocadas se encuentra Dibujo, Música, Informática, Peluquería, Cocina y Pastelería, Servicios a la Comunidad o Inglés.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en su sede de Santa Cruz de Tenerife ya había desestimado hace algunos días la petición del sindicato STEC para suspender las oposiciones por la vía cautelarísima, sin siquiera escuchar las alegaciones del Gobierno de Canarias. No obstante, ayer emitió un auto en el que igualmente denegó la suspensión cautelar. Tras estudiar la respuesta de la Consejería de Educación a las demandas presentadas por el sindicato, el TSJC resolvió que, «sin entrar en el fondo del asunto, el sindicato recurrente no alega circunstancias excepcionales que le ocasionen perjuicios irreversibles, ni hace consideración alguna a la magnitud del daño causado que se causaría al servicio público docente ni a los aspirantes». Además, añadió que, «aunque no es dudosa la elección del interés más digno de protección cautelar», tampoco «aparece alguna ilegalidad de las considerada como manifiesta, patente, ostensible, fácilmente apreciable a simple vista».

Por todo ello, resolvió que «ni la ejecución del acto recurrido afecta a la finalidad legítima del recurso, ni los motivos de impugnación alegados tienen tanto peso que hagan de este caso una excepción a la regla general de no suspender las pruebas selectivas». Así, el TSJC condena en costas al sindicato promotor de la petición de suspensión y recuerda que este auto es, no obstante, susceptible de recurso de reposición.

Horas antes de conocer la decisión del TSJC, el director general de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Fidel Trujillo, pidió calma para los opositores y lamentó el escenario en el que han transcurrido las semanas previas a esta prueba. «Es una pena que los docentes hayan estado más preocupados por la demanda o por otras cuestiones que por estudiar para los exámenes», expresó el responsable quien aseguró que este proceso se realizará con todas las garantías sanitarias. En este sentido, recordó además que las pruebas se han adaptado a las especiales circunstancias derivadas del coronavirus y por eso, además de aumentar el número de sedes en los que tendrán lugar los exámenes, la Consejería de Educación ofrece la posibilidad de realizar los exámenes unos días más tarde a todas aquellas personas que se encuentren en cuarentena por ser positivas en Covid este fin de semana.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha tenido que introducir un protocolo especial para la realización de las oposiciones que se celebran este fin de semana en el Archipiélago y garantizar de este modo la seguridad de todos los participantes ante la pandemia. Entre estas medidas se encuentra la obligatoriedad de que los docentes firmen una declaración responsable en la que aseguren que no presentan ninguna sintomatología compatible con la Covid-19 y que, además, permite al Servicio Canario de Salud el acceso al historial clínico de cada opositor para informar a la Consejería de Educación sobre la certeza de los datos. Por primera vez también existe otra declaración para las mujeres que estén de parto los días de las pruebas, y que puedan solicitar de este modo el retraso en la realización de las mismas. ED

Las rectoras de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar Chinea, y de Cabo Verde, Judite Medina do Nascimento, firmaron esta semana el convenio de colaboración para que se empiece a impartir el próximo curso académico el Máster Internacional Interuniversitario en Descarbonización Energética de Países Emergentes. Este título propio contará con el patrocino del Cabildo de Tenerife, cuya consejera delegada de acción Exterior, Liskel Álvarez, también estuvo presente en la videoconferencia donde se firmó el acuerdo. El máster está estructurado en tres títulos de expertos de 30 créditos cada uno, que se pueden cursar de manera independiente para facilitar que se puedan incorporar a esta formación profesionales del sector ya en ejercicio que deseen actualizarse.

El título de máster se obtendría tras cursar los tres expertos –que versan sobre Tecnología para la Descarbonización Eléctrica, Descarbonización Eléctrica y de Combustibles y Regulación de Integración Energética en Sistemas Insular y Países Emergentes– a lo que habría que sumar otros 30 créditos de formación práctica, que se desarrollarán en el Instituto de Energías Renovables (ITER). La rectora de la ULL destacó que, gracias a este nuevo posgrado, las dos universidades implicadas aumentarán su internacionalización y posición de liderazgo en la Macaronesia, gracias al apoyo de un socio tan estratégico como es el Cabildo de Tenerife. Gracias a este proyecto, además, se cumple con del 17º Objetivo de Desarrollo Sostenible, relativo al establecimiento de alianzas para lograr objetivos. «Podemos llegar solos, pero tardaremos mucho y el planeta no se puede permitir esperar ese tiempo, así que es mejor trabajar juntos para lograr la sostenibilidad en la triple hélice», afirmó.