La pandemia en Tenerife va por libre. Mientras el resto del Archipiélagos registra cada día números de contagios que apenas supera el medio centenar de casos en su conjunto, Tenerife lleva ya más de una semana registrando diariamente una media de 91 casos diarios. Este miércoles continuó con esta tendencia que cada vez la separa más de la del resto de Canarias. Tenerife superó de nuevo el centenar de casos diarios diagnosticados, y alcanzó los 105 casos –el 62% del total– y el número más alto en 47 días.

Las razones por las que esta isla se está viendo más afectada por el avance del virus hasta ahora son desconocidas. De hecho, actualmente están siendo investigadas por la Dirección de Salud Pública, que presentará en el Consejo de Gobierno que se celebre hoy un informe acerca de las posibles circunstancias que estén motivando este incremento de casos.

En la primera ola Tenerife sumó más de 400 ingresos hospitalarios; en la segunda casi 300

No es la primera vez que esto ocurre en el transcurso de la pandemia. Tenerife se ha visto hasta en tres ocasiones evolucionando a un ritmo diferente al que mantiene el resto del Archipiélago. La primera ocurrió durante el aterrizaje del virus en Canarias en febrero de 2020, lo que más tarde se conoció como primera ola. En este primer encuentro con el virus, que hacía apenas un mes había salido de la región china de Wuhan, Tenerife fue la isla más afectada de las ocho. Lo ratifican los datos de hospitalizaciones, pues en aquel entonces el rastreo de los casos de Covid-19 eran muy precarios. Casi el 90% de los pacientes que ingresaron entre finales de marzo y principios de abril de 2020 por coronavirus en Canarias lo hicieron en Tenerife, lo que supone más de 400 hospitalizados al mismo tiempo. El resto de islas mitigaron el impacto de la pandemia gracias a un confinamiento nacional que, para ellas, llegó con suficiente antelación.

La relajación de las restricciones de la Covid-19

En junio, con la llegada del verano y el fin del confinamiento, se relajaron las medidas. Pero no fue hasta septiembre cuando Tenerife volvió a crecer en contagios. La isla fue prácticamente ajena a los brotes que afectaron a la provincia oriental durante agosto, pero una vez empezó a crecer, no hubo quien lo pudiera parar. A principios de septiembre, el crecimiento de casos era insignificante en comparación al que había experimentado la isla vecina y por eso quedó en segundo plano. Sin embargo, en la última quincena de ese mismo mes, la situación empezó a empeorar. Lo hacía de forma tan lenta que no fue hasta finales de noviembre y principios de diciembre que se tomaron medidas suficientes como para controlar la epidemia. Tenerife ya sumaba casi 1.000 casos semanales tras el puente de diciembre. Por esta razón, las medidas que se tomaron después no pudieron detener al virus antes de que entrara en varias residencias de ancianos ni evitar que 290 personas acabaran hospitalizadas a la vez.

Los casos activos en la capital de la isla suponen el 40% de los de todo el Archipiélago

La vaticinada cuarta ola –que sería la tercera para Tenerife– no tuvo el impacto que se esperaba. Después de los carnavales virtuales y la Semana Santa (a principios de abril), los contagios empezaron a crecer de nuevo en la isla tras atravesar con sobresaliente el periodo navideño. Cabe destacar que se convirtió en la única región de España –junto a La Gomera– que mitigó el impacto de la navidad. A principios de marzo Tenerife acumulaba unos 450 casos semanales. Una cifra que tan solo dos semanas después creció hasta superar los 700. Sin embargo, la actuación rápida logró que el virus volviera a replegarse. Durante todo mayo, la isla ha estado sumando una media de 480 casos semanales con una tendencia de descenso continua. Pero a partir del comienzo de junio, la situación ha vuelto a dar un giro, sumando la isla más de 600 casos semanales. El foco principal se encuentra en la capital, en Santa Cruz de Tenerife, que acumula entre el 60 y el 70% de los casos diarios en la isla. En esta línea, el municipio también cuenta con el 60% de los casos de la isla, y casi el 40% de toda Canarias. De media, el municipio está registrando 50 o más casos diarios durante los últimos días y su incidencia acumulada a siete días vista de 200 casos por 100.000 habitantes.

CRONOLOGÍA