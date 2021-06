El Gobierno de Canarias se ha reunido este jueves para, entre otros asuntos, actualizar las medidas para combatir el covid-19 en el Archipiélago. La Consejería de Sanidad ha notificado este jueves un fallecimiento y 159 nuevos casos diagnosticados de coronavirus en Canarias y Tenerife ha notificado 123 de ellos. A pesar de esta alta incidencia en la Isla, tanto Tenerife como Lanzarote, que actualmente se encuentran en nivel 2 de alerta epidemiológica, permanecerán en este mismo nivel al menos una semana más.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha informado de que los indicadores sanitarios del conjunto de las islas de Canarias "siguen teniendo una evolución positiva, no así la isla de Tenerife cuyos datos se separan de la del resto de Islas". La Incidencia Acumulada tanto a 7 como en 14 días es "aceptable".

En Tenerife no ocurre lo mismo, por eso "No habrán cambios en los niveles de alerta de la isla, que se encuentra en nivel 2, al igual que Lanzarote, aunque aquí los datos son más positivos". Desde el 4 de junio, los datos no solo no han descendido, sino que han crecido con un índice semanal de unos 60 casos por cada 100.000 habitantes.

La Consejería de Sanidad ha presentado un informe exhaustivo si bien no ofrece resultados concluyentes que expliquen esa evolución. Sin embargo, aspectos como la eficacia en el rastreo de casos en los brotes sociales y familiares, y una mayor dispersión de la población en Tenerife, respecto a Gran Canaria, pudieran explicar esos datos. Sanidad no ha propuesto, sin embargo, nuevas medidas en Tenerife, entre ellas subir el actual nivel 2. "Lo que se propone es una mejor aplicación de las medidas vigentes" y "fomentar un mayor compromiso social con esa medidas", explicó Pérez.

Refuerzo de las medidas

"No habrán cambios en los niveles, pero sí se reforzarán las medidas y restricciones", señala Pérez quien además ha pedido "un mayor compromiso de todos los tinerfeños con el cumplimiento de las normas".

El consejero destacó que hay algunos municipios de Tenerife, como Granadilla aunque no es el único, que tienen una mayor incidencia con respecto a otros núcleos poblacionales, por lo que aseguró que "se va a aumentar la lupa" en aquellas zonas en las que se están observando incidencias más acentuadas. "Vamos a mejor nuestra capacidad de rastreo, lo que no significa aumentar el número de rastreadores. Mejoraremos los servicios de vigilancia, inspección y sanciones.

Pérez no quiso culpar a la población juvenil de las diferencias de datos entre Tenerife y otras islas en cuanto a su comportamiento, pero sí incidió en que Tenerife cuenta con unos 50.000 jóvenes más que Gran Canaria y quizás esto pueda incidir en el sistema de los rastreadores, porque "es una población que no es tan precisa en cuanto a recordar todos los lugares y contactos con los que ha estado en las últimas fecha en el caso de dar positivo" y añadió que resulta llamativo cómo en otras islas parece que se recuerdan todos los contactos, mientras que en Tenerife hay problemas con la trazabilidad, cuesta más dar con los contactos y con el caso inicial".

Sanidad promoverá un plan en las próximas horas, ha dicho Pérez, y se convocará al Cabildo de Tenerife y a los responsables municipales de las localidades más afectadas para tratar de concentrar los esfuerzos en la isla de Tenerife en el cumplimiento de las normas y mejorar la actual situación.

"Aún así, la situación general de Canarias es aceptable, incluso la de Tenerife si la comparamos con fechas anteriores o con otros territorios de nuestro país, pero debemos de compararnos con nuestro objetivo, que no es otro sino reducir los casos para que Canarias nuestras cifras vuelvan a captar a los turistas para que viajen con seguridad a nuestro territorio", aseveró el portavoz.

En cuanto a la campaña de vacunación, más del 30% de la población diana ya ha recibido la pauta completa y con al menos una dosis hay un millón de personas inoculadas. "Seguimos acercándonos al objetivo de vacunar a más de 30.000 personas a diario y para ello hoy mismo se han puesto en marcha nuevos espacios para la vacunación. Asimismo, a partir de hoy se ha dispuesto que todos aquellos mayores de 40 años que no hayan sido vacunados puedan solicitar su cita a través del 012 o desde la App.

El portavoz del Gobierno, Julio Pérez, explica en rueda de prensa los acuerdos adoptados en el Consejo que, por primera vez desde hace más de un año, se ha reunido de forma presencial con todos los consejeros: