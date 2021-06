La situación «preocupante», dentro de la estabilidad, de Tenerife frenará la apertura de sus discotecas, que sí podrán retomar su actividad en las islas que se encuadran en nivel 1. Así, Gran Canaria, La Gomera, La Palma, Fuerteventura y El Hierro podrán abrir desde que su ocio nocturno, restaurantes y bingos hasta las 2 de la mañana a partir de la publicación de este acuerdo de Gobierno en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), probablemente hoy. Como novedad, además, a partir del día 18 se permitirá abrir el interior de las discotecas en todas estas islas en nivel 1, con un aforo del 50%, un máximo de 4 comensales por mesa y sin bailes. Asimismo, al igual que en la restauración, se llevará un registro de los clientes que prefieran sentarse en interior.

Lanzarote y Tenerife son las únicas islas que superan los 50 casos por 100.000 habitantes

La curva de incidencia y casos de coronavirus en Tenerife y Lanzarote no les permitirá aún disfrutar de esta concesión realizada por el Gobierno de Canarias a tenor de los últimos acuerdos alcanzados en el seno del Consejo Interterritorial. «Los datos de estas dos islas nos suscitan algo de preocupación, dentro de que la situación general es buena», señaló Julio Pérez, portavoz del Gobierno de Canarias en la rueda posterior al Consejo de Gobierno. En este sentido explicó que «la curva de Tenerife se ha convertido en una recta» que algunos días da un ligero «sobresalto» por el número de contagios registrados. Así lo corroboró la Consejería de Sanidad que señaló que, aunque los promedios de ocupación de camas convencionales y en UCI continúan manteniéndose en nivel de riesgo bajo y en conjunto los indicadores apuntan a una evolución positiva, el valor de la IA a 7 días, que apuntaba a un discreto descenso, se ha estabilizado e incluso incrementado sutilmente la última semana. No en vano, la curva epidémica ha crecido un 7,17% con respecto a la semana anterior y acumula hasta 478 casos semanales.

Los actos que congreguen a menos de 750 personas no necesitarán permiso de Sanidad

En Lanzarote, por su parte, «la situación es parecida, pero no igual», pues los focos están «localizados y más concentrados». Permanece en nivel dos, por su incidencia, dado que la alta trazabilidad de los casos y que no existe un alto impacto sobre el sistema hospitalario asistencial. Lanzarote también ha sufrido un leve repunte de casos a final de semana. Esta circunstancia es la que ha propiciado que ninguna de las dos islas haya podido rebajar su nivel de alerta, pues ambas cuentan con incidencias por encima de los 50 casos por 100.000 habitantes. Por otro lado, son las únicas islas que superan ese umbral impuesto por Europa para considerar un destino como seguro. Pese a que la situación epidemiológica pueda no ser la óptima en estas dos islas, el avance de la vacunación ha permitido que se relajen otras medidas. Es el caso de los eventos culturales, de formación o de otra índole que congreguen a menos de 750 participantes. Estos eventos multitudinarios podrán realizarse en islas de nivel 1 y 2 sin necesidad de pedir permiso a la Consejería de Sanidad, como han tenido que hacer hasta el momento. No obstante, los promotores de estos eventos deberán garantizar que se cumplan todas las medidas sanitarias y, en el caso de que no se hiciera correctamente, correrán el riesgo de ser sancionados.