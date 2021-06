Canarias registró durante el primer trimestre de este año la mayor tasa de rupturas matrimoniales del Estado, con 6,4 casos (entre nulidades, separaciones y divorcios) por cada 10.000 habitantes, un punto más que la media nacional (5,4), según los datos difundidos por el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. La segunda comunidad con mayor número de rupturas matrimoniales en el periodo de referencia fue la Comunidad Valenciana, con 6,3; Cantabria y Murcia, con 6; Baleares y Cataluña, con 5,8, y Andalucía, con 5,7. Todas ellas superaron la media nacional. Las tasas más bajas del trimestre se dieron en Madrid, con 4,3 rupturas; Castilla y León, con 4,4, y País Vasco, con 4,7.

Entre enero y marzo, en las Islas se registraron un total de 1.380 rupturas matrimoniales, un 11,7% más que en el primer trimestre del 2020, cuando se computaron 1.235 casos entre nulidades, separaciones consensuadas y no consensuadas y divorcios consensuados y no consensuados. Un total de 658 casos ocurrieron en la provincia de Las Palmas y 722, en la de Santa Cruz de Tenerife. En los partidos judiciales capitalinos (Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife) se computaron en el periodo de referencia 232 rupturas matrimoniales y 158, respectivamente.

En el Estado, los tipos de demanda de disolución matrimonial mostraron un comportamiento desigual durante el primer trimestre del año. Así, mientras las demandas de separación y las de divorcio consensuadas tuvieron un incremento interanual medio del 9,7%, los divorcios no consensuados se mantuvieron estables y las separaciones no consensuadas disminuyeron un 14,4%. Entre el 1 de enero y el 31 de marzo se presentaron 15.048 demandas de divorcio consensuado; 9.290 demandas de divorcio no consensuado; 723 de separación consensuada y 304 de separación no consensuada. En todo el trimestre se presentaron 22 demandas de nulidad, una menos que hace un año.

Todas las demandas de modificación de medidas, tanto matrimoniales como no matrimoniales, aumentaron en el primer trimestre de 2021, especialmente las consensuadas, que se colocaron en niveles muy superiores a los del primer trimestre del 2020. Las demandas de modificación de medidas consensuadas mostraron un incremento interanual del 21,4%; las demandas de modificación de medidas no consensuadas, en total 8.439, aumentaron un 7,4 % respecto al mismo trimestre de 2020.