La Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad ha lanzado este miércoles '¿Quién quiere morir?', un documental en el que médicos, investigadores, juristas, académicos, expolíticos y artistas dicen "no" al "drama de la eutanasia".

Entre los participantes en el documental, se encuentra el que fue director de los Servicios Médicos del Real Madrid durante 22 años, Alfonso del Corral, quien asegura que "la mayoría de las personas no desea morir, y menos aún que le maten". "Lo que quieren es no sufrir, estar acompañados y en condiciones confortables", asegura.

Por su parte, el embajador Javier Rupérez subraya en el vídeo que "lo fundamental en la vida es precisamente el respeto a la vida". "Yo creo que todos aquellos movimientos que faltan a ese respeto básico en el fondo lo que están haciendo es denigrando la calidad humana, denigrando a la dignidad humana. Eso se aplica claramente en el aborto y se aplica claramente también en la eutanasia", afirma.

También interviene el político socialista José Luis Corcuera, que fue ministro en el Gobierno de Felipe González, para señalar que abrir un debate sobre la eutanasia en una situación de pandemia como la actual "que se ha llevado docenas y docenas de miles de amigos, familiares, ciudadanos en general", es "de una inconsistencia, de una indignidad incluso, verdaderamente asombroso".

Con "mucha pena" lo vive el presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, pues "se va a aprobar una ley que permite quitar la vida", una ley que, a su juicio, "va a destruir la relación tan bonita médico-paciente". "Se dice que el populismo es dar soluciones simples a problemas complejos. La eutanasia es un ejemplo de populismo extremo porque se propone el acto de matar para resolver la complejidad del sufrimiento humano", añade.

Para el académico y catedrático de la Universidad Complutense, Rafael Navarro-Valls, la ley de eutanasia en España "ha sido producto de una ocasión para ir apagando otros problemas, como era el coronavirus". "Una ocasión en que el Estado ha pasado por alto aquellos consejos que tenía que realizar obligatoriamente", asegura.

La impulsora de este documental es la Asamblea por la Vida, la Libertad y la Dignidad, que fue constituida el pasado 22 de enero por un centenar de organizaciones para expresar su "rechazo" a los proyectos legislativos del Gobierno de coalición, como la Ley de Eutanasia o la reforma de la Ley del Aborto. "La maldad del proyecto de eutanasia en plena pandemia es absolutamente un escándalo, ha llegado el momento de que nos unamos todos", subrayó en enero, en declaraciones a Europa Press, el presidente de la Fundación Valores y Sociedad y de la Federación Europea One of Us, Jaime Mayor Oreja.

La Federación Europea One of Us es una de las organizaciones que trabaja desde hace meses en esta iniciativa junto a otras como la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), Cristianos en Democracia, la Federación Española de Asociaciones Provida, el Foro de la Familia, e-Cristians o la Fundación Villacisneros.