La comunidad universitaria defiende la implantación del Grado de Ciencias de la Actividad Física

y del Deporte (GCAFD) en la Universidad de La Laguna. Lo hace con una base: la gran demanda de estudiantes, confirmada a través de varias encuestas con hasta un 74% de potenciales alumnos, la oferta de profesorado y unas instalaciones deportivas adecuadas. Además del aval unánime del Consejo de Gobierno y el Consejo Social de la ULL. Son las fortalezas para esperar una decisión favorable del Gobierno de Canarias, que debe decidir.

Hace ya una década, en 2011, que nace esta aspiración entre profesores del Área de Didáctica de Expresión Corporal, integrado en el Departamento de Didácticas Específicas de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna. Pero hoy ya se trata de una aspiración de toda la ULL, como valoran sus promotores.

El Consejo de Gobierno de la ULL del pasado 28 de enero daba amparo para el próximo curso a «un nuevo título, un proyecto largamente deseado por este centro académico y que ya ha superado la fase de información pública». Las razones esgrimidas en este ámbito para la implantación del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte son básicamente las ya reseñadas más arriba. Añadir a la demanda estudiantil y al profesorado especializado o a las instalaciones «una amplia trayectoria de investigación en esta materia». La previsión era ponerlo en marcha en el curso 2021-2022 con 60 plazas.

El 11 de febrero de este año ratifica el apoyo a la implantación del Grado el Consejo Social de la Universidad de La Laguna. Y en marzo se posiciona a favor la Facultad de Educación, el núcleo originario de la iniciativa. Con un nuevo argumento añadido relacionado en esta ocasión con la posibilidad de generar empleo, ya que «la titulación permitirá a los egresados como Maestro en Primaria, Mención en Educación Física de la Facultad de Educación, ampliar su perfil profesional y sus opciones de inserción laboral en los contextos del entrenamiento deportivo, la actividad física y la salud, la gestión deportiva, la recreación y el turismo activo”. La propuesta de esta titulación coincide, además, en el tiempo con el reconocimiento institucional de la actividad física y el deporte como actividad esencial del pasado mes de febrero.

En declaraciones realizadas el pasado 19 de febrero, el director general de Universidades de Gobierno de Canarias, Manuel Ramírez, rechazaba la posibilidad con argumentos como el «acuerdo tácito» entre las dos universidades canarias de no duplicar títulos, el gran nivel de los egresados desde 1989 en la ULPGC o antecedentes intentar implantar allí Psicología, rechazado «por ese pacto de no duplicar titulaciones». Los promotores responden: «El acuerdo es eso, tácito, sin plasmación en documento; el prestigio de las titulaciones poco tiene que ver aquí y la situación actual no es la de 2011; ahora, por ejemplo, las universidades privadas han llegado a Canarias». Además, añaden, «hay antecedentes como la implantación del Grado de Enfermería en La Palma en base a la demanda social». Por último, «resulta incomprensible conocer por los medios el rechazo cuando el documento de criterios y requisitos no había sido entregado en los órganos competentes para su valoración: la Dirección General de Universidades (DGU), la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y ACCUEE, la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Educativa». Previo a que el Consejo Universitario de Canarias adopte una decisión. Concluyen: «La documentación fue enviada el 24 de febrero y las declaraciones son del 19, cinco días antes». Desde la ULPGC se manifestaban en contra los dos candidatos entonces al rectorado: el actual, Lluís Serra, y Rafael Robaina.

Diez razones para implantar el Grado de Ciencias de la Actividad Física en la ULL, según sus promotores. En primer lugar, «la demanda social constatada»; también «una superior a la oferta de plazas de la titulación no atendida por el sistema universitario canario» y, en tercer lugar, «la diversificación de ofertas de actividades de ocio culturales y deportivas orientadas al turismo», sin olvidar «la tendencia creciente del número de empresas vinculadas a actividades deportivas, recreativas y de entretenimiento» o «la vinculación de la población adulta hacia modelos de vida activa y saludable». Asimismo, «el reconocimiento institucional de la actividad física y el deporte como esencial»; «la importancia de la actividad para la salud, además de ser elemento dinamizador de economía y empleo»; o «la alternativa que ofrece a los egresados de la titulación de Maestro en Educación Primaria de ampliar sus opciones de inserción laboral». Finalmente, «la existencia de una tasa de afiliación de los egresados superior a la media del resto de titulaciones» y «la disponibilidad en la ULL de recursos materiales y humanos».

Malestar. Es el sentimiento generado en un grupo de miembros del Colegio Oficial de Profesionales de la Educación Física y Deportes de Canarias (COLEFC), de ámbito autonóimico, por no haber sido consultados respecto a la posición a tomar en la Comisión de expertos que ha de valorar las razones de oportunidad de la implantación del GCAFD en la ULL hoy, 9 de junio. Creen que sus directivos debían haberles pedido opinión. Han consultado la posible posición que va a tomar el Colegio en este foro, no vinculante pero sí importante dentro de los pasos a seguir y las fuentes consultadas dan una única respuesta, según su apreciación: «Ambigüedad». Insisten en la incertidumbre ante la participación del COLEFC sin que se haya establecido por parte de la Junta de Gobierno del mismo «procedimiento de consulta alguno entre las personas afiliadas para definir el posicionamiento de nuestro Colegio Profesional ante esta solicitud». Concluyen con una reflexión: «Nos vemos obligados a dejar constancia de nuestro apoyo como miembros colegiados a la implantación de esta titulación en la Universidad de La Laguna a través de esta iniciativa». No quieren adelantar acontecimientos ni hacer declaraciones, pero sí dejan claro que no parece muy probable un futuro de tranquilidad en el seno del Colegio Profesional (unos 700 afiliados) según la posición que adopte en esta reunión clave para el futuro del Grado en la ULL

