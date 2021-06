La Dirección General de Seguridad y Emergencias ha declarado la alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria y prealerta por la misma causa en el resto del Archipiélago. Además, debido a las altas temperaturas hay riesgo de incendios forestales. Este aviso será de prealerta en el resto del Archipiélago. Además de calor, en puntos de Tenerife se pueden alcanzar los 34 grados, se espera un episodio de calima que afectará a todas las Islas.

En Tenerife, el calor afectará a las zonas de medianías norte así como zonas de interior y medianías orientadas al sur y en La Palma a El Paso, zona de medianías e interior de Fuencaliente, Garafía, Los Llanos de Aridane, Tazacorte y Tijarafe. Los cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto dominarán en la isla de Tenerife. Además, en el litoral norte de Anaga se espera nubosidad baja a primeras y últimas horas. No se descartan precipitaciones ocasionales, que podrían estar acompañadas de alguna tormenta aislada, principalmente durante la segunda mitad del día en zonas altas donde son más probables. Presencia de calima en altura, que afectará especialmente a las cumbres e irá remitiendo al final del día. Temperaturas en ascenso generalizado, que será más significativo en vertientes sur y este. Se alcanzarán los 34º C en medianías del sur, oeste y este, y de forma más puntual en medianías del área metropolitana y de la vertiente norte. Viento del nordeste, con intervalos de fuerte en extremos sudeste y noroeste. En cumbres centrales, viento del suroeste fuerte, con probabilidad de rachas muy fuertes. Predominio de las brisas en las costas norte y suroeste. No se descartan rachas localmente muy fuertes asociadas a las posibles precipitaciones.

Las zonas que El Hierro se verán afectadas por las altas temperaturas son principalmente de las medianías de El Pinar, zonas de interior y medianías de Valverde y zonas de medianías de La Frontera.

En La Gomera habrá cielos nubosos por nubosidad de tipo medio y alto, tendiendo a abrirse amplios claros por la tarde. Además, en el litoral norte se espera nubosidad baja a primeras y últimas horas. No se descarta alguna precipitación débil y ocasional, que podrían estar acompañadas de alguna tormenta aislada, principalmente durante la segunda mitad del día. Presencia de calima en altura, que afectará especialmente a las cumbres e irá remitiendo al final del día. Temperaturas en ligero a moderado ascenso. Se podrán alcanzar los 34º C en zonas de interior y de las vertientes oeste y sur. Viento del nordeste, que soplará fuerte al inicio en cumbres y vertientes este y noroeste, a medida que avance la mañana los intervalos de fuerte quedarán restringidos a los extremos este y noroeste. Predominio de las brisas en las costas norte y sur. No se descartan rachas localmente muy fuertes de dirección variable asociadas a las posibles precipitaciones.