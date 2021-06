Comienza la cuenta atrás para las elecciones sindicales más importantes de la sanidad canaria, la que culminará con los nuevos representantes de los trabajadores de las gerencias de Tenerife y Gran Canaria. Tras cinco años de espera, doce sindicatos se enfrentan entre sí por conseguir un hueco en una junta de personal o, incluso, en la Mesa Sectorial. No obstante, esta votación tiene un carácter especial añadido, y es que los sindicatos tienen la dura tarea de pilotar la reconstrucción de la sanidad tras el paso de la Covid-19.

La votación llevará a más de 27.000 trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS) a las urnas este próximo jueves 10 de junio, momento en el que podrán decidir tras cinco años –las elecciones se han retrasado por la pandemia– quién les representará durante cuatro años. Los resultados se harán públicos el viernes, dado que el recuento de votos suele demorarse hasta la madrugada.

Como ya viene siendo tradición los sindicatos que se presentarán a las elecciones serán la Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO), los sindicatos de médicos y enfermería (CemSatse), Intersindical Canaria (IC), la Asociación Sindical Autónoma de Canarias (Asaca), el Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca), la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el Colectivo de Trabajadores de Sanidad (CTS), el Sindicato de Comisiones Base (Co.bas) y el Sindicato de Técnicos de Enfermería (USAE). No obstante, este año, como novedad, los podrán optar entre dos sindicatos nuevos: el Sindicato Estatal de Técnicos Superiores Sanitarios (SIETeSS) y la Confluencia de Médicos (Semca). Este último es una de las incorporaciones más esperadas, dado que el colectivo ha estado luchando este último año por la estabilización del personal en abuso de temporalidad en Canarias por medio de un concurso oposición restringido.

Justamente la Oferta Pública de Empleo (OPE) es uno de los temas estrella sobre los que versa la mayoría de programas electorales. Con matices, todos recogen la necesidad de exigir a la Consejería de Sanidad la estabilización y consolidación de la plantilla. Algunos solicitan la fijeza a través de una oferta restringida para el personal que lleva más tiempo concatenando contratos de interinidad –como Asaca, IC o Semca– y otros abogan porque sea el Gobierno estatal quien establezca una fórmula legal para acabar con esta situación –como CC.OO y UGT– . En lo que están todos de acuerdo es en que las OPE deben convocarse de inmediato y repetirse anual o bianualmente, dado que muchas categorías llevan desde 2007 sin tener la oportunidad de estabilizar su plaza en el SCS.

La pandemia también ha hecho palpable la falta de personal que existe en el SCS. No en vano en el último año se ha contratado a 3.800 profesionales. Sin embargo, para muchos sindicatos no es suficiente y solicitan no solo que se conviertan en personal interino – lo que conllevaría a concebirlos como parte del SCS–, sino también a seguir ampliando personal. Es el caso de CemSatse que reivindica un aumento de los ratios y una reducción de los cupos de médicos y enfermeros, especialmente en la Atención Primaria. De hecho, esta es otra de las reivindicaciones que, además comparte con el sindicato independiente CTS.

Todos coinciden, asimismo, en solicitar mejoras retributivas a todo el personal, pues desde que sufrieran los recortes de la crisis de 2011, no se ha logrado revertir la situación. Por último, hay muchos sindicatos que llevan en su programa electoral la lucha por lograr una actualización de las categorías profesionales. Esto afecta especialmente a los enfermeros (que piden su inclusión en la categoría A1) y los técnicos, que se encuentran en una categoría C cuando por su titulación deberían incluirse en la B. Esto, además, conlleva a una serie de diferencias retributivas, a pesar de que desde hace años la justicia obligó a las administraciones sanitarias a modificarlo.