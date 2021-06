Coalición Canaria (CC) exige al Gobierno de Canarias «no dar un paso atrás» en la bajada de ratios que se produjo al inicio del presente curso escolar y mantener también la contratación de los profesores de refuerzo. El secretario general nacional de CC, Fernando Clavijo, recordó que, «si queremos hablar de un cambio social, debemos empezar a trabajar en el ámbito de la educación y en ese sector aún queda mucho por hacer» y añadió que la bajada de ratios, que se inició en la pasada legislatura y que este curso ha tenido que acelerarse debido a la crisis sanitaria, «ha demostrado que es la mejor fórmula para mejorar el rendimiento académico»

La portavoz de Educación del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC-AHI), Beatriz Calzada, destacó la necesidad de que los más de 2.500 profesores de refuerzo contratados ante la crisis del Covid «mantengan su contrato para el próximo curso escolar». «Reconocemos cuando las cosas se hacen bien y esa fue una decisión acertada del Gobierno», expresó ayer e insistió en que «es fundamental no perder a esos profesores para poder garantizar la bajada de las ratios».

Inversión. Fernando Clavijo destacó la necesidad de «consolidar la inversión» para el sector de la educación pero precisó que hacerlo con recursos europeos «solo pondría un parche donde hacen falta medidas estructurales y permanentes en el tiempo». En este sentido, el secretario ejecutivo de Educación y Universidades, José Manuel González, hizo hincapié en la falta de una planificación presupuestaria para comienzos del presente curso, lo que obligó a los centros a reestructurar los gastos al no recibir recursos para adaptarse al Covid. Lo mismo ocurrió con los ayuntamientos, a los que les ha tocado realizar un importante esfuerzo para adecuar las infraestructuras ante la falta de respuestas de la Consejería de Educación.

Instalaciones. Beatriz Calzada sentenció que «Canarias ha perdido una oportunidad de oro con el Plan de Infraestructuras Educativas» puesto que el Gobierno no solo ha dado por perdidos los 42 millones de euros destinados al Archipiélago para los últimos años sino que además contará con 21 millones de euros menos para obras fundamentales en los centros escolares. «Esta es una muestra más de la sumisión de Canarias ante el Gobierno de España», declaró la portavoz de Educación.

Vacunación. Fernando Clavijo calificó de «error garrafal» el proceso de vacunación que se ha llevado a cabo con el personal docente y añadió que «se le dio prioridad en la vacunación, algo que los nacionalistas apoyamos y aplaudimos, pero ese carácter prioritario en la primera dosis se convirtió en un auténtico caos en la segunda. Se les ha dejado solos, sin información clara, sin saber la realidad de lo que estaba pasando y sin respuestas claras». Todo eso, precisó, ha generado «angustia y preocupación a los docentes y a sus familias y colocándoles en la situación de tener que elegir qué vacuna ponerse».

Absentismo. El secretario ejecutivo de Educación y Universidades destacó también los problemas ocasionados a raíz del absentismo voluntario causado por el Covid durante el presente curso escolar. «A estos alumnos no se les ha realizado el seguimiento necesario y en la actualidad no sabemos el número exacto de alumnos que han faltado a clase por miedo al virus», expresó el nacionalista quien lamentó que la Consejería no haya establecido las pautas a seguir en estos casos y por tanto se ocasione un agravio comparativo puesto que a los equipos directivos se les ha dado la orden de favorecer la promoción y titulación del alumnado.

Brecha digital. José Manuel González apuntó que otro de los problemas del actual curso escolar ha sido la brecha digital puesto que los centros no han recibido todos los ordenadores y conexiones que se prometieron para poder poner en marcha la docencia virtual. Además, los centros no cuentan ni con la información ni con las herramientas necesarias para desarrollar programas puestos en marcha por la Consejería de Educación. Esta dotación no solo es escasa, sino que además se está quedando obsoleta. En este punto también destacó la necesidad de atención que reclaman las familias, a las que hay que facilitarles la formación necesaria para que puedan ayudar al alumnado en esta nueva faceta de la educación en el siglo XXI.

Oposiciones. En cuanto a las oposiciones de Educación que se celebrarán en Canarias en menos de dos semanas, Beatriz Calzada criticó «la improvisación y el caos» en la gestión del Gobierno de Canarias por lo que, a diez días de las pruebas, «miles de opositores siguen esperando por la decisión de la justicia», después de que STEC-IC denunciara que el proceso se va a desarrollar sin todas las garantías sanitarias. En este sentido, recordó que mientras que el Gobierno de Canarias ha aplazado o celebrado de manera telemática otras oposiciones, estas se celebrarán de manera presencial movilizando a más de 17.000 personas.