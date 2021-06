El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha pedido al autor o los autores de las amenazas vía correo electrónico que ha denunciado el presidente de la Asociación Española de Vacunología y jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública de Canarias, Amós García Rojas, que "no nos abochornen con sus actos".

"Lo lamentamos en nombre de todo el Gobierno. Es inaceptable. Estamos hablando de un referente en el mundo de la medicina y de la lucha contra la Covid-19", dijo en declaraciones a los medios de comunicación.

Torres pidió a los autores de las amenazas "que no sean tan cobardes a través del anonimato". "A quienes niegan que esto se ha llevado por delante más de 700 vidas en Canarias, miles en España y millones en el mundo, que no le den la espalda con la realidad y no nos abochornen con sus actos", concluyó.