Las dos universidades canarias ayudarán a crear medio centenar de nuevas empresas científicas y tecnológicas lideradas por jóvenes investigadores en los próximos tres años. De ellas, se espera que al menos un 60% logre superar los tres primeros años de vida, de tal forma que puedan consolidarse y crecer para que puedan formar parte del tejido empresarial en I+D que refuerce el papel de la ciencia en Canarias en el futuro.

En el Archipiélago, la falta flagrante de tejido empresarial está lastrando la ciencia en Canarias. Y es que, las pocas grandes empresas asentadas en Canarias tan solo aportan un 0,09% del PIB canario en este sector, lo que convierte al Archipiélago a la región peor financiada de toda Europa. Las universidades lo saben y por esta razón están preparando programas como I-Corage, con el fin de contribuir a impulsar el tejido de I+D en Canarias a través de la universidad. El proyecto requiere 11 millones de euros, para lo que las universidades han solicitado al Gobierno de Canarias recurrir a los fondos europeos de Recuperación y Resiliencia Next Generation.

El proyecto, denominado I-Corage, pretende generar, en sus tres años de duración, al menos 184 empleos sostenibles de alta cualificación, lograr 12,3 millones de euros de inversión privada en proyectos de innovación y afianzar 68 millones de euros al año en la facturación conjunta de estas empresas. Las empresas estarán fundamentadas en el conocimiento y la innovación tecnológica pues es una seguro para el empleo de altísima calidad. Esto, según las universidades, «aportará ventajas competitivas a nuestra región y reforzará el incipiente papel de Canarias en los mercados globales más competitivos».

Entre 2015 y 2020, 2.000 jóvenes investigadores no encontraron trabajo en el sistema público

El objetivo no solo es crear un tejido empresarial científico en el Archipiélago, sino también conseguir una oportunidad laboral para los miles de jóvenes investigadores que no pueden consolidarse en el sistema público tras acabar sus estudios. Según los datos de ambas universidades, entre 2015 y 2020, en las universidades canarias se contabilizaron más de 2.000 jóvenes investigadores canarios que no encontraron trabajo en el sistema público, con el enorme riesgo de pérdida de talento que eso conlleva. «Ambas universidades hemos preparado a profesionales muy capacitados que se tienen que marchar de Canarias porque no encuentran apoyo a la I+D ni un puesto de trabajo», asevera la vicerrectora de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Marisol Izquierdo.

El primer paso para llevarlo a cabo será identificar y censar a 500 jóvenes investigadores que tengan o hayan tenido vinculación temporal en labores científicas en centros públicos de I+D europeos. Las universidades trabajarán con cada uno de ellos de forma individualizada en la identificación de un posible proyecto empresarial viable a partir de sus conocimientos y capacidades. De esos 500, las universidades harán un primer cribado para que aproximadamente la mitad (250) realice una solicitud formal de su idea o proyecto empresarial. La economía circular y economía azul, las tecnologías de la comunicación y la digitalización o la transición energética serán algunas de las temáticas que mejor se valorarán.

De estos, de nuevo, se preseleccionarán 90 ideas por criterios de viabilidad y supervivencia empresarial, para posteriormente entrevistarlos y elegir a los 50 finales. Durante el primer año no se crearán las empresas, solo se prepararán para su lanzamiento y llegada al mercado, de modo que puedan empezar a trabajar en el segundo año. El proyecto forma parte del conjunto de seis propuestas presentadas por parte de los representantes Universidad de La Laguna (ULL) al presidente del Parlamento de Canarias, Gustavo Matos, con las que planificar las acciones que podrán dar cabida a las necesidades presentes y futuras de la institución. Estas seis propuestas engloban la mejora y modernización de las infraestructuras docentes e investigadoras de la ULL para hacerla más sostenible, la construcción de los cimientos que permitan la transformación del modelo productivo hacia una economía basada en la I+D y la transformación digital del entorno universitario. El montante total al que ascienden los seis proyectos es a 156 millones de euros que se han propuesto sufragar con los fondos europeos, no obstante, es posible que los más cuantiosos –los que tienen que ver con infraestructuras y que suponen el 85% del presupuesto estimado– no puedan realizarse con ellos, dado que, como advierte el vicerrector de investigación de la ULL, Ernesto Pereda, «están diseñados para recuperar la economía a través de la creación de empleo».