Hay miles de dietas aconsejadas por los nutricionistas para perder peso, pero seguro que pocos conocíais el ayuno del café que ha llevado a cabo el golfista estadounidense Mickelson, una persona que aseguró no hace mucho que en 2019 llegó a tocar fondo en lo que a físico se respecta: "no publico nada desde hace tiempo porque no me siento bien conmigo mismo ni con la manera en la que he estado compitiendo". Fue entonces cuando anunció que iba a someterse a un completo reseteo que os explicamos a continuación.

El propio golfista ha confirmado que en los últimos 10 días realizó este cambio que tanto necesitaba: "he perdido casi 7 kilos. Hice un ayuno de 6 días con agua y una mezcla de café especial en la que he trabajado junto al entrenador Dave Phillips. No sé si me ayudará a jugar mejor o no, pero estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para volver a recuperar mi mejor nivel".

Ahora bien, este ayuno que llevó a cabo no lo hizo para perder peso, sino "para curarme. Mentalmente, había perdido la concentración y estaba sin energía". Es un método un tanto drástico en el que dejamos de consumir alimentos durante toda una semana, algo que muchos especialistas no apoyan debido al posible efecto rebote, pero por el momento, a Mickelson parece haberle funcionado.