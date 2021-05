Alumnado más global en una época donde mandan las restricciones a la movilidad. Ese es el objetivo que se ha marcado el Vicerrectorado de Proyección, Internacionalización y Cooperación de la Universidad de La Laguna (ULL) que este curso centra su labor en ofrecer a los jóvenes un enfoque global de la vida, una actitud que puede cultivarse a través de los programas de movilidad de la institución académica que hasta el momento solo llegan al 3% del total de estudiantes, un porcentaje que debido a la pandemia se ha visto aún más reducido.

El vicerrectorado pone en marcha una campaña cuyo lema es Breaking mind borders y con el que la ULL pretende romper barreras mentales para construir una ciudadanía más global, alineada con los grandes retos del planeta. Además, el mercado laboral exige a las universidades que el estudiantado esté preparado para la concepción internacional del trabajo y que disponga de habilidades que vayan más allá de las competencias técnicas adquiridas con cada una de las carreras.

«La formación en competencias internacionales resulta clave en el siglo XXI», indica el vicerrector de Innovación Docente y Calidad, Néstor Torres. Esta campaña «descansa en la idea de la necesidad de internacionalización de nuestras enseñanzas y prácticas profesionales, tanto en la investigación como en la docencia», añade la vicerrectora de Proyección e Internacionalización, Lidia Cabrera, quien explica que hasta ahora el alumnado ha incrementado las competencias internacionales sobre todo con el programa de intercambio Erasmus. «Las empresas prefieren titulados que hayan ido de Erasmus, porque son estudiantes con más autoconfianza, con más habilidades sociales y saben construir redes con personas de otros países», agrega.

La Universidad de La Laguna ha gestionado desde el inicio de Erasmus alrededor de 1.200.000 euros anuales. Debido a las restricciones del Covid, en este momento están en el extranjero 82 estudiantes, frente a los 200 del curso pasado. Con el nuevo programa, se estima que la ULL podría alcanzar hasta cuatro millones de euros anuales para becar a unos 450 estudiantes en cada curso.

Cabrera señala que el centro académico pretende también fomentar las movilidades con Latinoamérica, Estados Unidos y África, para lo que cuenta con financiación de otras entidades como el Banco Santander a través del programa Becas América y las del Cabildo de Tenerife para estancias de doctorandos en Estados Unidos, entidad que apoya la estrategia de la universidad.

La ULL se plantea ahora cómo se puede trabajar la internacionalización con el 97% de estudiantes que no podrá irse de Erasmus. La alternativa que se ha adoptado es la internacionalización en casa, a través de entornos de aprendizaje apropiados para ampliar los conocimientos en el ámbito multicultural. «Afecta a todas las personas y a todas las acciones de la institución”, afirma la vicerrectora, quien añade que la estrategia prevista se divide en tres grandes programas. El primero de ellos, We are international, está dividido en cuatro ejes para otorgar habilidades profesionales para el trabajo colaborativo en escenarios internacionales; el segundo aportará competencias de productividad, resolución de conflictos globales y mediación; el tercero potenciará la comunicación intercultural y la interacción asertiva; y el cuarto formará en liderazgo, ética y transparencia. Durante este curso ya se ha desarrollado una experiencia piloto para que en el futuro pueda ser una formación transversal a todos los títulos.

También este curso se ha iniciado un esfuerzo especial para fomentar la convivencia para ese aprendizaje internacional. En la actualidad, hay en La Laguna 67 estudiantes de máster y 143 en doctorado y, por primera vez, se han formado en La Laguna estudiantes Erasmus Mundus de Cabo Verde y Senegal.

El segundo programa se denomina Be international o internacionalización del campus, y trata de otorgar competencias y experiencias internacionales en el contexto no formal. Durante este curso se ha iniciado el programa de acogida a estudiantes extranjeros, con acciones organizadas por los estudiantes de la Asociación AEGEE, que también desarrolla un programa de senderos guiados por la Isla, para promover la convivencia intercultural y la inmersión lingüística. También se han llevado a la práctica seminarios web con extranjeros y se otorgarán premios a las mejores experiencias de internacionalización.

El tercer programa lleva por nombre Being international, y persigue que el profesorado fomente la internacionalización desde las aulas y en las asignaturas. Se está llevando a cabo la segunda edición del programa de fomento del inglés en los títulos de la ULL, se desarrolla el tratamiento de contenidos desde una perspectiva internacional y se fomentan actividades curriculares internacionales. Lidia Cabrera adelanta que se ofertarán títulos compartidos con otras universidades, como por ejemplo el primer máster en descarbonización energética en países emergentes, junto a la Universidad de Cabo Verde, al tiempo que se apostará por las dobles titulaciones y las titulaciones bilingües. Igualmente, ya existen también consorcios para la innovación y la excelencia que, a través del programa Erasmus, también se están fomentando. En este momento, el Vicerrectorado trabaja en 15 proyectos europeos con fondos Erasmus, con una dotación económica de entre 200.000 y 300.000 euros cada uno. Por último, la vicerrectora recuerda que el futuro de las universidades 2030 ya está dibujado: las universidades serán sostenibles, digitales, inclusivas e internacionales, y la Universidad de La Laguna ya ha iniciado su camino para fortalecer esta visión de futuro.