Canarias sigue adelante con la campaña de vacunación contra la Covid-19. Los profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) no descansan y, aunque hoy haya empezado el fin de semana, continúan administrando el suero para inmunizar al mayor número de personas posible contra el virus. Prueba de ello son las colas que esta mañana de sábado se han formado en algunos de los diferentes puntos de vacunación que la Consejería de Sanidad ha habilitado en Tenerife. La fila que se formó en el exterior del centro de salud de El Toscal era la más llamativa, pues recorría parte de la calle hasta llegar a la plaza de San Francisco pero también había colas de personas esperando a que les administraran su dosis de la vacuna contra el coronavirus en el Campus de Guajara.

Los sanitarios ya han empezado a administrar los sueros a las personas menores de 60 años que conforman el noveno grupo de la Estrategia Nacional de Vacunación, es decir, las nacidas entre 1962 y 1970, ambos años incluidos. No obstante, continúa siendo prioritaria la inoculación de los colectivos 3 y 6 – personal sanitario y sociosanitario que no trabaja en primera línea y profesionales con funciones esenciales para la sociedad, respectivamente–, por lo que será en el transcurso de los próximos días cuando incrementará la cifra de integrantes del grupo 9 llamados a la vacunación.

La Consejería de Sanidad informó el pasado miércoles de que este fin de semana –tanto el sábado como el domingo–, las personas mayores de 60 años que residen en Tenerife y Gran Canaria, y que aún no han recibido una dosis de los compuestos, podrán acudir sin cita previa a los puntos de vacunación masiva para acceder a la profilaxis.

Estas personas podrán desplazarse al Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y al Magma, en Tenerife, como al Infecar y Expomeloneras, en Gran Canaria, para vacunarse. El llamamiento se extiende también a los mutualistas de Muface, Mugeju e Isfas que se encuentran en esta franja de edad. Será imprescindible presentar el DNI y la tarjeta sanitaria.

Canarias han recibido durante esta semana un total de 101.590 dosis de las cuatro vacunas disponibles en la Unión Europea, según informó el pasado miércoles la Consejería de Sanidad, que explica que el lunes llegaron 66.690 de Pfizer y este jueves llegarán 14.500 de AstraZeneca, 14.100 de Moderna y 6.300 de Janssen.