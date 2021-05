Los alumnos que por culpa del Covid no puedan examinarse de la EBAU el próximo mes de junio podrán presentarse a los exámenes un mes más tarde. Por primera vez, las dos universidades públicas canarias emiten una resolución conjunta en la que se establece el protocolo de actuación con los estudiantes afectados por el virus que no puedan presentarse a la convocatoria ordinaria de junio de la EBAU porque se encuentren enfermos o en cuarentena los días 9, 10, 11 y 12 de junio.

Este documento reconoce que «la pandemia sigue teniendo un gran impacto en toda la sociedad», lo que obliga a establecer alternativas de evaluación para no menoscabar sus opciones de elección de plaza universitaria a las personas que no puedan concurrir a la EBAU por haber sido diagnosticadas de Covid y no haber finalizado el periodo de aislamiento domiciliario o en personas que se encuentren en cuarentena por ser contacto estrecho de un positivo.

El coordinador general de la EBAU en la Universidad de La Laguna, Antonio Adelfo Delgado, explica que este es el primer año de esta resolución ya que, a pesar de las especiales circunstancias de 2020, no se produjo entonces ningún caso de alumnado afectado por Covid que no pudiera presentarse a los exámenes. Sin embargo, durante las pruebas de acceso para mayores de 25 y 45 años, sí se registraron algunos casos este año en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Delgado recuerda no obstante que esta resolución es aplicable únicamente a la convocatoria ordinaria de la EBAU de junio para este curso académico. Se podrán beneficiar del protocolo las personas que no puedan concurrir a la EBAU, a la totalidad o parte de las pruebas, por haber sido diagnosticadas de Covid y no haber finalizado el periodo de aislamiento domiciliario o a las personas que se encuentren en cuarentena por ser contacto estrecho con personas diagnosticadas. Para acogerse al protocolo, los estudiantes tendrán que haber superado los estudios de Bachillerato o de Formación profesional de Grado Superior, estar matriculados en la convocatoria de junio y haber abonado las tasas; y encontrarse durante los días de las pruebas cuarentena, para ello habrá que presentar un certificado emitido por del Servicio Canario de la Salud o la autoridad sanitaria competente.

Para planificar esta convocatoria Covid, la presentación de solicitudes abarcará desde el 31 de mayo hasta el 22 de junio y la fecha de examen coincidirá con el convocatoria extraordinaria de la EBAU, los días 7, 8 y 9 de julio. No obstante, las personas que hayan superado la EBAU en esta convocatoria especial, se incluirán en el acta de la convocatoria ordinaria de la EBAU.