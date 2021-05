Los médicos temporales de Canarias culminaron ayer su tercera jornada de huelga con entusiasmo, pero también con estupefacción. «No hemos recibido respuesta de la Administración», indicó ayer Sunil Lakhwani, portavoz de la Confluencia de Médicos de Canarias, quien afirmó no entender la inacción de la Consejería de Sanidad y del Gobierno de Canarias. «No lo entendemos, y menos tras tres días de huelga y los problemas que ha generado en la asistencia a pacientes», alegó.

Y es que estos tres días –viernes, lunes y martes– en los que los facultativos especialistas de área han decidido acudir a las calles para reivindicar una plaza fija en la administración como compensación por los años de contrataciones abusivas, los pacientes han sido los más perjudicados. Sin haber cerrado los datos concretos todavía, son muchos los pacientes que se dirigieron ayer a este periódico para contar la situación vivida durante estos días. «Una telefonista me avisó unos minutos antes de que cancelaban la cita de mi hija, que tenía desde hace cuatro meses», explicó uno de los afectados. «Estuve varias horas en la autopista del norte para llegar a tiempo a la cita y, fue ya en el hospital cuando me avisaron en la puerta de que no me podían atender porque estaba la huelga», señala otra de las afectadas.

Según los asesores legales de la Confluencia de Médicos, los propios médicos no pueden suspender las consultas con antelación porque «limitaría el efecto de la huelga». «A mí me da mucho apuro», admite Lakhwani, que recuerda a todos esos pacientes que llevan meses esperando por una prueba específica y que la han visto suspendida porque faltaba su médico. «A mí me pesa en la conciencia, pero no tengo tan claro que ocurra lo mismo con la Administración», remarcó.

En el día de ayer, la última jornada de huelga se materializó en una caravana de más de 140 vehículos que salió desde el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y recorrió las calles de Santa Cruz de Tenerife hasta alcanzar la Subdelegación del Gobierno, donde los médicos temporales protestaron entre pancartas, consignas y aplausos. «Fue un éxito rotundo y nos llevamos una sorpresa, porque a lo largo del recorrido vimos cómo gente nos aplaudía», comentó Lakhwani. Los médicos se sintieron arropados por la población durante esa salida del centro hospitalario, «son personas empáticas y se ve que nos apoyan», valoró el también hematólogo del HUC.

Los médicos no suspenden consultas con antelación porque limita el efecto de la huelga

El parón de actividad lo motiva que dos de cada tres facultativos en el sistema sanitario canario cuenta con un contrato temporal y de ellos, el 80% lleva años concatenando contratos eventuales, lo que para el colectivo –y reconocido por el Tribunal Europeo– supone un «abuso» y un «fraude de ley» que la propia comunidad autónoma debe resarcir.

La solución planteada por la Consejería de Sanidad no ha sido bien recibida por el colectivo. Sanidad plantea formalizar unas nuevas oposiciones solo para los médicos en las que solo se tenga que presentar una memoria y los méritos. Sin embargo, la Confluencia considera que al ser una oferta pública «abierta» no podría compensar el daño sufrido en los años de abuso de temporalidad. En este sentido, los facultativos piden adquirir una plaza fija en una selección «cerrada»

Posteriormente, el colectivo se reunirá para hacer una valoración de la convocatoria de huelga a la que, según los promotores, ha sido secundada por el 75% de los médicos temporales. Según los datos oficiales suministrados por la Administración sanitaria, el volumen de médicos que realizó paros en estos últimos tres días asciende a un 30%.

Según los convocantes, la huelga ha sido secundada por el 75% de los médicos

Los médicos aspiran a llegar a algún entendimiento con la Administración autonómica, o al menos, a comprobar que tienen buena fe para cumplir con sus peticiones. «Nuestros abogados consideran que el Gobierno autonómico tiene suficiente potestad como para legislar un proceso de consolidación», señala Lakhwani. El problema podría darse después, en caso de que el Estado lo recurra. «Es una posibilidad y entonces cambiaríamos el foco de la reivindicación hacia el Estado, al Ministerio de Función Pública», indicó el facultativo.

En caso de que el Ejecutivo canario mantenga su silencio, los promotores de la huelga decidirán qué nuevas acciones de presión llevar a cabo. «No lo hemos decidido, pero me temo que tengamos que llegar a tomar una medida más drástica», indicó Lakhwani. ¿Cuál? Ampliar los días de paro de actividad hasta la semana.