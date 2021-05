La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias exonerará también este año del pago de la tasa para la realización de la prueba de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) del presente curso al alumnado perteneciente a familias con escasos recursos económicos. Los alumnos que se beneficien de esta ayuda dejarán de abonar los 76,12 euros por este concepto. Por primera vez, los usuarios podrán presentar la declaración de la renta de 2020 para así quedar exonerados de este pago.

De este modo, la Consejería de Educación busca beneficiar al máximo de familias posible. Para ello, ha habilitado una pestaña en la página web a través de la que se abonan las tasas para poder presentar de manera directa y fácil la última declaración de la renta, que es en la que se verán reflejados los grandes cambios económicos devenido de la crisis sanitaria. Para ello, el Gobierno de Canarias recuerda la necesidad de que las familias presenten con la antelación debida la declaración de la renta para que esta esté aceptada en el periodo establecido para el pago de estas tasas.

En concreto, podrán acogerse a esta medida el alumnado cuyos ingresos de la unidad familiar no superen los umbrales económicos de 10.527,43 euros para las familias con un miembro; 14.738,40 euros para las de dos; 20.633,76 para las de tres; 28.887,26 para las compuestas por cuatro; y 40.442,16 euros en el caso de las familias que constan de cinco miembros. Todos estos datos se recogen, no solo en la resolución de la Consejería de Educación publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), sino también en el Decreto 112/2020, de 8 de octubre, por el que se fijan y regulan los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos de las universidades públicas canarias para el curso académico 2020/2021.

Al igual que en ocasiones anteriores, no podrán beneficiarse de esta exoneración los estudiantes que hayan obtenido una subvención, ayuda, ingreso o recurso para afrontar o cubrir el gasto correspondiente a la tasa para la realización de la EBAU por parte de cualquier otra administración pública. Para acreditar que se cumple con los requisitos para obtener dicha exención, el alumno deberá presentar la documentación que se puede consultar a través del portal web de la Consejería de Educación en el apartado de la EBAU.

La resolución de la Viceconsejería de Educación, Universidades y Deportes que dicta las instrucciones para la exoneración del pago de la tasa para realizar la prueba de la EBAU precisa que, en el caso de que el nivel de renta hubiera sufrido un descenso significativo durante el ejercicio 2020, podrá presentarse un certificado tributario del IRPF 2020 acompañado de una autorización firmada en la que autorice a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a comprobar los datos. En caso de no tener obligación de declarar, se presentará un certificado de imputación de renta correspondiente al ejercicio 2019 por cada uno de los miembros de su unidad familiar. También podrá presentarse un certificado de imputación de renta correspondiente a 2020. Cualquiera de las certificaciones podrá ser sustituida por la aportación de una declaración responsable.

Confirmados los tres enclaves de las pruebas en Tenerife

Los exámenes de la Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) volverán a celebrarse en junio de manera descentralizada en la isla de Tenerife. No obstante, los espacios no serán los mismos que el pasado año. En el caso de los exámenes que se realicen en la zona sur, estos se desplazarán al Pabellón Polideportivo Las Torres. El pasado año, los exámenes tuvieron lugar en el IES Adeje porque el espacio se encontraba vacío; no solo porque los exámenes fueron en julio, cuando el curso escolar ya había finalizado, sino además porque las clases no volvieron a ser presenciales en Canarias hasta el mes de septiembre. Sin embargo, este año la EBAU se vuelve a celebrar en las fechas habituales, en junio, por lo que el IES Adeje estará ocupado en ese momento. Es por esa razón que el Ayuntamiento de Adeje presentó la alternativa de Las Torres para acoger a los cerca de 900 alumnos que se prevé que se examinen en el sur de Tenerife. Este espacio cuenta con un gran aparcamiento en el que el Ayuntamiento se ha comprometido a instalar carpas para comodidad del estudiantado durante las jornadas de exámenes.