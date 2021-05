La justicia canaria ha ratificado hoy la anulación de las oposiciones sanitarias referente al año 2018 (OPE 2018), tras desestimar el incidente de subsanación a petición de la Consejería de Sanidad. Esto significa que el Decreto 188/2018 por el que se rige esta convocatoria está anulado, a no ser que el Gobierno de Canarias decida recurrir la decisión al Tribunal Supremo. Como explica el abogado y profesor de Derecho de la Universidad de La Laguna (ULL), Gerardo Pérez, al anular este Decreto, se elimina "la cobertura jurídica de la convocatoria de plazas" que se realizó en ese año.

Al desestimar este incidente de subsanación - principal baza del Gobierno de Canarias para evitar la anulación de la OPE -, la sentencia no varía del primer fallo, emitido en el 1 de marzo. La Consejería de Sanidad, no obstante, se aferra a que en uno de los incidentes de complemento, se estima que "los empleados públicos no tienen por qué sufrir las consecuencias de las irregularidades que no le son imputables". De ahí que Sanidad haya decidido continuar el desarrollo de la OPE 2018, especialmente en el sentido de culminar los procesos selectivos de enfermeras, fisioterapeutas y matronas, las únicas categorías que se han examinado hasta el momento. De hecho, estas categorías, tanto en lo que respecta a los procesos selectivos como al de los concursos de traslados, que se encuentran ya a punto de su resolución.

Asimismo, el Servicio Canario de la Salud celebrará este miércoles una nueva reunión de la mesa sectorial de Sanidad, que ya había aprobado las bases de diferentes convocatorias públicas de empleo que afectan a 7.198 plazas de 60 categorías diferentes.