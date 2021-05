La pandemia originada por el Covid ha dejado tras de sí diversas enseñanzas, sobre todo en todo lo relacionado con la educación, donde muchos aspectos han dado un giro total y una nueva visión se ha apoderado de las aulas. En Canarias, ha dejado tras de sí un importante legado, el Aula Canaria de Enseñanza en Línea. Esta herramienta de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se ha convertido en una plataforma pionera en el territorio español y en la actualidad permite dar respuesta a 118 menores del Archipiélago. En concreto, se trata de ofrecer atención educativa virtual al alumnado que no puede asistir a su centro por problemas de salud, entre el que se encuentra el estudiantado vulnerable al Covid o con miembros de su familia en esta situación, y con ella se pretende garantizar el derecho a la educación de todos los menores.

El director general de Personal de la Consejería de Educación, Fidel Trujillo, explica que, aunque esta plataforma ya existía con anterioridad, ha sido a raíz de la pandemia que se ha revelado como totalmente necesaria. «Hasta antes de la pandemia dábamos respuesta a las pocas demandas que teníamos de una asistencia domiciliaria con un pequeño grupo de profesores que, o bien acudían a los centros en un horario diferentes para encontrarse con este alumnado, o se ponían en contacto con ellos de manera telemática, pero con la llegada del coronavirus, las peticiones para adherirse a este sistema crecieron notablemente y el servicio, tal y como lo teníamos planeado, era insostenible», relata Trujillo, quien añade que fue entonces cuando la Consejería de Educación decidió poner en marcha una plataforma que permitiera que estos estudiantes pudieran recibir clases en línea en directo y todos los días.

«Se trata de una necesidad mundial y en un territorio como el nuestro, tan fragmentado, se hace todavía más necesario», justifica el director general. De este modo, reconoce que la acogida está siendo «tremendamente buena» y que «estamos muy satisfechos de cómo está respondiendo el alumnado y las familias». Por el momento este servicio se ofrece para el estudiantado de Primaria y Educación Secundaria Obligatoria, y podría ir desarrollándose en otros niveles según evolucione la demanda. Además, la Consejería se compromete a facilitar todos los medios para que los alumnos puedan acceder a este Aula Canaria de Enseñanza en Línea, tanto con dispositivos electrónicos como con conexiones a internet.

No obstante, Fidel Trujillo recuerda que la Consejería de Educación «continúa apostando por la presencialidad» y que este nuevo recurso «no es una herramienta que la gente pueda pedir a la carta» porque únicamente está proyectado para «alumnado que, por condiciones de salud y de vulnerabilidad, necesitan permanecer en casa u hospitalizados».

Del mismo modo, esta nueva herramienta mantiene algunas características del anterior servicio porque, como afirma el director general, «esta enseñanza en línea no está peleada con el desplazamiento de un profesor a casa». En este sentido, precisa que existen determinados aprendizajes que necesitan, no solo del trabajo del profesor desde el aula de informática, sino que el docente u otra persona acompañe al niño en su enseñanza, «por eso la colaboración de las familias es fundamental». El director general habla de la necesidad de colaboración en momentos puntuales como es el desarrollo de la escritura «porque no todo se puede hacer a través de un ordenador».

Con todo, el equipo de docentes que compone en la actualidad el Aula Canaria de Enseñanza en Línea «está abriendo camino, están haciendo historia» puesto que se encuentran elaborando materiales didácticos desde cero para ofrecer este nuevo sistema de educación. Además, Fidel Trujillo añade que el confinamiento y la necesidad de ofrecer clases virtuales durante buena parte del curso escolar anterior sirvió para que estos maestros se convirtieran en auténticos expertos de la docencia virtual.

Peticiones

En la actualidad, son 118 los alumnos canarios que se benefician de este Aula Canaria de Enseñanza en Línea. Por islas, nueve alumnos se benefician de esta plataforma en Lanzarote; 16 en Fuerteventura; 51 en Gran Canaria; 40 en Tenerife; y tan solo uno en La Palma y en La Gomera, respectivamente. Para acceder a este servicio, las familias deben solicitar el acceso y acreditar la situación de vulnerabilidad del menor o de algún miembro cercano de su familia. No obstante, el director general de Personal Fidel Trujillo advierte de que se trata de un proceso que se puede dilatar en el tiempo puesto que es necesario que esta solicitud pase por una comisión médica para garantizar que únicamente los alumnos que de verdad lo requieren acceden al Aula Canaria de Enseñanza en Línea. De este modo, una vez más Trujillo resalta que «esta Consejería apuesta por la presencialidad».

A esto se suma, además, que las ratios son más reducidas, prácticamente la mitad que una clase normal, puesto que el equipo de docentes es consciente de que, a través del ordenador, es más complicado que los menores mantengan la atención durante mucho tiempo. Por esta razón las clases son también más cortas que las que se pueden ofrecer en un centro educativo.