Nos cuentan que no se sienten más madres que otras madres, pero sí son conscientes de las dificultades que implica desempeñar una labor tan complicada en solitario. Bueno, en realidad todas tienen algún que otro apoyo sólido en sus familias para poder confiar los instantes de máxima dureza. María Jesús y Cristina son solo dos ejemplos de maternidad en singular, que en los tiempos que corren tampoco ya es una novedad. «En un periodo en el que los procesos de divorcio están a la orden del día –Canarias es con amplitud es la comunidad que más demandas gestiona por cada diez mil habitantes–, el hecho de que haya personas que se propongan sacar adelante a sus hijos en solitario es el indicador más clarificador para interpretar la frase de mejor sola que mal acompañada», asegura Esther García, trabajadora social con amplios conocimientos de todas las aristas que se originan en una pareja o núcleo familiar cuando llega una ruptura.

«Una decisión personal»

Aunque su realidad sea distinta a la que se origina a partir de un proceso judicial, Cristina y María Jesús no esconden que vivir este proceso en solitario es intenso y, a su vez, laborioso. Ninguna renuncia a las bonitas experiencias que viven en su día a día, pero no cabe la menor duda de que las cosas se ponen más cuesta arriba si en casa solo entra (en el mejor de los casos) una nómina. Y es que la economía doméstica es como uno de esos guantes de látex que, a priori, parece que no van a encajar en una mano pero que en cuanto se estiran la cosa cambia. «La sociedad actual nos invita a vivir las experiencias más agradables en soledad o en grupos pequeños. Eso ya ocurría antes del confinamiento, pero después de él se ha acentuado», explica García.

Rescatar el espíritu luchador de las madres de antes es, a juicio de Esther García, uno de los factores a los que se agarran algunas madres para vivir la experiencia de un embarazo en solitario. «La sociedad nos había acomodado, pero algo ha activado esa lucha –en el caso de Ana Mengibar para combinar, junto a su marido, la lucha para combinar un trabajo estable con el cuidado de sus hijos– para superar adversidades que hoy se hacen un poquito más visibles. «¡Felicidades!».