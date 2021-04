Homenaje a ‘Mata’, “único y brillante”

Los 40 de Mata incluyen una campaña de recaudación de fondos para la fundación española para el fomento de la investigación de la esclerosis lateral amiotrófica (Fundela) que han organizado un grupo de amigos y excompañeros de trabajo en homenaje a Carlos Matallanas, periodista, futbolista y luchador incansable contra la ELA, que habría cumplido 40 años el día 18 de abril. Con el objetivo de alcanzar al menos 40.000 euros, esta misión arrancó el pasado domingo. Antes de tiempo, en marzo de este año, a Matallanas se lo llevó esta grave enfermedad neurodegenerativa sin cura, que le diagnosticaron en 2014 y que combatió con espíritu deportivo hasta su fallecimiento.

Desde que fue diagnosticado, el periodista se convirtió en “cabeza muy visible de la lucha contra la ELA y del apoyo a la investigación de esta dolencia poco conocida, sin tratamiento y mortal, donde los pacientes tienen una esperanza de vida de cinco años, con una calidad penosa”, señala Esther Arroyo, excompañera de Matallanas en el periódico digital El Confidencial y una de las impulsoras por conseguir recaudar el dinero en nombre del deportista. “Carlos, durante estos años, ha trabajado de forma incansable, tanto de periodista como ligado al mundo del fútbol, como analista técnico de varios equipos. Siempre se tomó su situación con una gran entereza y filosofía. Decía que no llegaría a los 40, como así fue a un mes de su cumpleaños por una complicación médica”.

Arroyo apunta que a los amigos y compañeros “se nos ocurrió crear esta campaña porque es tremendamente importante la investigación en este tipo de enfermedades raras que cuentan con muy poco apoyo por parte de la administración. Es crucial que todos pongamos un granito de arena para fomentar esa financiación necesaria para la ciencia. 40.000 euros son imprecindibles para luchar por la vida de múltiples personas que sufren de ELA. En España mueren 1.000 al año. Además, los pacientes y los familiares tienen unos gastos enormes y no cuentan con apoyo. Conviene darles voz y lograr todo el respaldo posible”. Fundela es una asociación que ya existe, que junto con Project Mine, a nivel europeo, busca recaudar fondos para investigar la ELA. “Nos hemos aliado a ellos para utilizar su plataforma y lanzar en su web el proyecto concreto de Los 40 de Mata. Nuestro amigo ya no se valdrá de los avances, pero muchísima gente en su situación, sí. Es una causa de largo recorrido, con lo cual lo homenajeamos a él y nos preocupamos por los enfermos actuales y todos los que llegarán porque algo así nos puede tocar a cualquiera. La ELA tiene origen desconocido y no sabemos qué tipo de cuestiones médicas o genéticas intervienen”. Para los donativos: www. fundela.es

Para la recaudación “nos hemos apoyado en personajes conocidos y ligados al propio Carlos como el ex futbolista Fernando Torres, que ha colaborado con él en varios libros, con personalidades del deporte como Kiko, Carlos Sainz o Pedro de la Rosa. También el cantautor Quique González. Personas como Mercedes Milá, Cayetano Martínez de Irujo, Susana Guasch, Ana Pastor, Maldini o Antonio Maestre, entre otras muchas, han participado. Conocía a gente del mundo deportivo por jugar al fútbol y además, su caso se hizo muy conocido. Hasta Pedro Sánchez, cuando murió, emitió sus condolencias en las redes y otros muchos políticos. Por las campañas que efectuó llegó a salir en todos los medios. En el mundo periodístico y el deporte se valoró mucho su capacidad y ejemplo de superación”. Arroyo añade, en este sentido que “en un solo día hemos recaudado ya 8.000 euros. La campaña durará hasta el 15 de mayo, pero quizás quedará abierta para seguir recibiendo donaciones”.

Matallanas ha escrito tres libros sobre su enfermedad haciendo un paralelismo con el fútbol en cuanto a disciplina y superación: Mi batalla contra la ELA “que recoge todos los post de El Confidencial donde contaba cómo era su día a día y que tuvieron gran recepción por los lectores; el segundo lo escribió con Fernando Torres y el tercero La vida es un juego. Estrategia para Mario y Blanca, estaba dedicado a sus sobrinos y no lo pudo llegar a presentar”. La excompañera y amiga define al periodista como “único, brillante, con las ideas muy claras, alguien que no se dejaba influenciar, con una gran fuerza física y mental. Hacía un gran trabajo diario para compaginar su tarea en el periódico con su faceta futbolística, por lo que tenía una enorme disciplina”.

La periodista Mercedes Milá colabora en la recaudación de fondos para combatir la ELA en homenaje a

Matallanas. El ex futbolista Fernando Torres, amigo de ‘Mata’, también. Abajo, Carlos Matallanas. |