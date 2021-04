La rectora de la Universidad de La Laguna (ULL), Rosa Aguilar, resaltó ayer el excelente rendimiento investigador de la institución y el alto número de publicaciones relevantes con sello lagunero frente a otros centros españoles. Aguilar destacó este hecho en su informe acerca del estado de la universidad en el marco de una nueva sesión del Claustro, en el que le otorgó un lugar importante al hecho de que la ULL es una de las únicas 12 universidades españolas que cumple con los requisitos del Proyecto de Real Decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, en el que trabaja el Ministerio de Universidades.

Aguilar explicó que este reconocimiento “nos sitúa en el mejor de los escenarios porque cumplimos en los tres criterios que se miden: docencia, investigación y características de la plantilla de profesorado”. A todo ello, y en el marco de la investigación, la rectora recordó que se une el reciente estreno del Portal Científico para poder acceder a publicaciones, colaboraciones y demás trabajos.

Durante su intervención, Aguilar recordó que el centro se encuentra inmerso “en una profunda remodelación de la administración universitaria” debido, en parte, a la incidencia de la pandemia, que ha obligado a la institución a robotizar buena parte de su gestión. La rectora añadió que se ha planificado 2021 para sacar adelante todas las convocatorias pendientes de la oferta pública de empleo de personal de administración y servicios de 2017 y de 2018, que caducan a 31 de diciembre de este año.

En cuanto a las medidas tecnológicas puestas en marcha para adaptar el centro a la enseñanza virtual y el teletrabajo, la rectora recordó que se han creado en los últimos meses hasta 14 campus virtuales para el alumnado, se han puesto en marcha 400 escritorios virtuales para los funcionarios y se han ofrecido 375 ordenadores y 390 conexiones a internet para estudiantes. Ese esfuerzo ha supuesto un desembolso de tres millones y medio de euros.

Se está desarrollando así un importante proceso de modernización que se ve traducido en la creación del tablón de anuncios digital con sello de tiempo para la publicación de resoluciones o la automatización en el tratamiento de datos para la emisión de certificados e informes. No obstante, la modernización no deja de lado los procesos de contratación. En este sentido, Rosa Aguilar indicó que ya ha sido publicada la convocatoria de 84 nuevas plazas para las figuras de asociado, ayudante y ayudante doctor. Esta cantidad se elevaría hasta las 200 si se suman también las de promoción interna y las de sustitución que la institución tiene la intención de impulsar este año.

Tercera convocatoria

Durante su intervención, Rosa Aguilar también abordó la polémica sobre la supresión o no de la tercera convocatoria de exámenes. Se trata de una posibilidad que surge a raíz de la reforma estatutaria que se está llevando y la rectora indicó que no está a favor de restringir oportunidades de progreso a nuestros estudiantes. “Creo con todo que hay soluciones intermedias que, sin limitar opciones de evaluación al alumnado, pueden suponer una mejor organización del actual sistema”, concluyó sobre esta polémica que no ha sido la única que se ha generado en los últimos días entre el alumnado. Esta semana, el grupo claustral Libertad Estudiantil se mostró en contra a la propuesta de cierre de la capilla de la ULL, situada en el patio interior del Edificio Central. El grupo considera que no solo funciona como un elemento divulgador de cultura por su actividad como sala de exposiciones, sino que “también constituye un lugar de interés para nuestra comunidad”.