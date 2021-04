Las llamadas telefónicas masivas pidiendo cita para la vacunación contra la Covid-19 colapsaron en el día de ayer –de manera temporal– la recién estrenada línea 012. La Consejería de Sanidad puso en marcha este recurso en la misma mañana de ayer con el objetivo de agilizar la vacunación en la población entre 66 y 69 años, sin embargo, tan solo unas horas más tarde el aluvión de llamadas era tal que los efectivos no daban a basto. Por la tarde se recuperó el servicio con normalidad.

La Consejería de Sanidad ha contratado a más de 300 efectivos para poder dar cobertura a la población con este servicio, que les permitirá solicitar su cita de manera proactiva y no solo esperando a la llamada o el SMS del Servicio Canario de la Salud (SCS). De esta forma, a partir de ayer, las personas nacidas entre 1952 y 1955 que no hayan sido citadas para vacunarse contra la Covid-19 pueden llamar al 012 o al 928 301 012 0 922 470 012 para pedir cita, tal como se hace habitualmente para la vacunación contra la gripe. Este recurso no está habilitado para las personas que no se encuentran en esta franja de edad, así que se ruega no hacer uso del servicio hasta que llegue su turno. El objetivo es vacunar cuanto antes al colectivo de 60 a 69 años que recibe el fármaco en los puntos masivos de vacunación con capacidad para vacunar a más de 1.000 personas al día en la mayoría de cada uno de ellos.

En Gran Canaria, la población mayor de 60 años podrá ser citada para vacunar en cualquiera de los dos hospitales del Servicio Canario de la Salud (el Insular y el Dr. Negrín), en la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria, en Canalejas o bien en Expomeloneras o en Infecar. Además, la población de Artenara y La Aldea de San Nicolás se podrá vacunar en los centros de salud de su zona. Igualmente, en Tenerife se dispone de los puntos de vacunación masiva del Anexo al Aulario de Guajara de la ULL, el del Ctcan y el del Consultorio de Garachico, que se suman a los ya existentes en el HUC, en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria, en el Hospital del Sur, en la Gerencia de Atención Primaria y en el Recinto Ferial Casa del Emprendedor, en Los Realejos. En total, los nuevos puntos de vacunación unidos a los existentes en los centros de salud ofrecerán una capacidad de vacunación de 30.000 dosis al día siempre que continúe el suministro fluido de vacunas.