14/04/2016. Una fecha que quedó grabada a fuego en la memoria de los canarias, tinerfeños, y sobre todo de los ciudadanos de la zona Sur. La normalidad –la antigua, la de verdad- se vio quebrantada a las 9:31 de aquel fatídico día de mediados del mes de abril. Siete personas, cuatro mujeres y tres hombres (tres españoles, dos italianos, un marroquí y un finés), perdieron la vida, 30 precisaron de asistencia y 65 fueron desalojados por seguridad. Un total de 250 profesionales participaron en el rescate, que duró tres días.

Flor González, asturiana de 71 años ; Antonio Jesús García Beltrán, tinerfeño de 55 años; Noemí Ruiz Rodríguez, gallega de 29 años; Hanan Mrabet, marroquí de 41 años; Graziella Fagnoli, italiana de 77 años; Alessandro Locatelli, italiano de 41 años, y Markku Tapinnen, finlandés de 72 años. Son los nombres de aquellos inocentes que, sin esperarlo, perdieron la vida en el derrumbe del edificio Julián José, sito en el número 12 de la calle Amalia Alayón y de la trasera calle Valle Menéndez.

Después de que el estado de alarma y el confinamiento del pasado año impidiera conmemorar el cuarto aniversario, en la mañana de este miércoles, 14 de abril, se ha realizado un acto que, cumpliendo con todas las medidas sanitarias, con siete corazones y otras tantas velas y flores, recordaron la memoria de los difuntos.

Transcurridos cinco años, el lugar sigue ocupado por un hueco y algún vestigio de lo que fue un edificio de cuatro plantas, en el que residían 28 personas en las 24 viviendas que lo componían (además de varios locales comerciales), que permaneció en pie 44 años (fue construido en 1972). Su reconstrucción, en litigio.

En un muro que fue levantado en la zona, un mural que pintaron alumnas del taller de cultura del Patronero del Ayuntamiento de Arona en julio de 2016. La obra ‘Mar de Los Cristianos’, en la que aparecen siete soles que simbolizan a las bajas, fue ideada por Carmita Díaz.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Arona, Sofía Elena Valdivia, archivó la causa penal abierta por este desplome en julio de 2018 al no poder determinar ni el motivo ni la responsabilidad final del hecho (indeterminado, aún) que produjo el colapso de la edificación. Archivo recurrido no solo por el Ayuntamiento de Arona, sino por muchas de las partes implicadas, recurso todavía no resuelto por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.