El techo de amianto del almacén del HUC amenaza la salud de 15 empleados

Los techos del recinto donde se almacenan las mascarillas, los EPIs, los sueros y todo el material del que se suple el Hospital Universitario de Canarias (HUC) están construidos en base a fibrocemento antiguo, lo que quiere decir que tienen amianto –también conocido como uralita–. Este mineral potencialmente cancerígeno se encuentra coronando un recinto, a ojos de los trabajadores, antiguo y obsoleto, en el que trabajan al menos 15 empleados del centro con la consecuente amenaza que ello supone para su salud.

No obstante, los techos llenos de uralita no es lo único que ha contribuido a que los trabajadores consideren este lugar de almacenaje masivo como un verdadero peligro para su salud. Socavones e irregularidades en los suelos, filtraciones de agua debido a la falta de sellado del techo que provocan importantes humedades, la pobre iluminación que dificulta la ejecución de tareas o el apilamiento del material –con el consecuente riesgo de caída– llevan generando el deterioro de la nave desde hace años. Mientras, “lo que se ha hecho hasta el momento tan solo han servido como parches”, tal y como indicó el secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Francisco Bautista.

La circunstancia en la que ejercen su labor los empleados del centro hospitalario ha sido denunciada por el sindicato de manera directa a la Inspección de Trabajo, después de advertir de la misma en una comunicación al centro hospitalario. En dicho escrito, UGT solicitaba a la Gerencia del centro realizar “una actuación inmediata” sobre estas condiciones de insalubridad laboral, dado que considera que suponen “un riesgo grave para la seguridad y la salud de los trabajadores”.

El centro hospitalario, al ser consultado por la denuncia, afirmó que todas esas actuaciones necesarias para la mejora de las condiciones de trabajo de los 15 empleados se han llevado a cabo. “De los aspectos deficientes se han mejorado todos”, aseguró el centro hospitalario, que admitió a su vez que les es inviable “mejorar aspectos estructurales y el cambio de la totalidad del techo”, razón por la cual tienen previsto arrendar un nuevo local. No obstante, el HUC insistió en que no se han quedado parados y han ejecutado distintos arreglos a las situaciones que el sindicato denuncia. Por ejemplo, aseguran haber solventado el problema de los desperfectos en el pavimento, acondicionando los suelos para acabar con desniveles, grietas y agujeros. También aseguran que se ha renovado la instalación eléctrica y se ha corregido la situación que afectaba al techo del área administrativa, que según denuncia UGT, se encuentra apuntalado para que las planchas de la parte superior no se caigan. En unas fotografías realizadas el pasado 5 de abril se puede comprobar que muchas de estos potenciales riesgos denunciados no han cambiado.

Para acabar con este problema el HUC tiene previsto arrendar una nueva nave como Almacén. “Todas estas actuaciones han sido para mejorar dichas instalaciones, pero la solución definitiva será el alquiler de otras instalaciones para poder acometer lo que falta”, aseguraron desde el centro. Para ello, ha realizado diversas gestiones disponiendo de ofertas y presupuestos así como de autorización del SCS para tomar esta medida en un breve plazo. “Ya llevan un año con ese trámite”, señaló Bautista, que indicó que el centro hospitalario conoce las deficiencias de este lugar desde hace años y que a día de hoy, a pesar de las mejoras que el centro asegura haber acometido, todo sigue igual.

Muchos de los problemas que ahora se denuncian están en conocimiento de la Gerencia desde 2012, momento en el que se realizó uno de los primeros informes sobre el estado del emplazamiento. En aquel momento se identificaron por primera vez parte de estos riesgos y algunos fueron subsanados. Sin embargo, como señala Bautista, fueron “parches” que solo han prolongado la resolución del problema.

En noviembre de 2020, de hecho, otro informe de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales del propio centro hospitalario ponía el acento una vez más en las circunstancias que provocan que la nave donde se aloja este servicio no sea la adecuada. En dicho documento, se relatan todos los posibles riesgos que se encuentran en el espacio debido a diversos factores. Entre ellos, hacen alusión a la posibilidad de caída de las cajas que se apilaban en palés inestables, la falta de climatización para evitar las sensaciones térmicas acentuadas de calor en verano y frío en invierno o la exposición a agentes cancerígenos por las planchas de fibrocemento que cubren la nave. Cabe resaltar que el simple hecho de estar en contacto con el amianto no supone casi riesgo para la salud pero la situación cambia cuando el contacto es prolongado y se manipula el material de manera que las fibras pasen al aire y sean fácilmente respirables. Esto sucede en derribos, trabajos como el corte, taladro, rotura o cuando el material está muy envejecido. De esta manera, las fibras pueden adherirse a la ropa y el riesgo de pasar al aire respirado aumenta.

El representante sindical se pregunta por qué no se han dado más pasos para intentar arreglar esta situación, dado que se conoce desde noviembre “y aún no han hecho nada”. “Si tienen autorización por parte del Servicio Canario de la Salud (SCS) no entendemos por qué no se está buscando ya la nueva nave”, remarca Bautista, que remarca que “si ya el Servicio de prevención le dice que esa nave no cumple la normativa, ¿a que esperan? ¿a que haya una desgracia para después quejarse de que está todo mal?”, aseveró.