Ministerio de Educación, autonomías y la comunidad escolar ya perfilan los mínimos que deben cumplir los alumnos a la conclusión de sus estudios básicos. El consenso será una pieza determinante a la hora de construir un borrador en el que la memoria a la hora de estudiar no será algo prioritario, pero sí los conceptos que se aprendan. Sobre todo, de cara a una inminente aplicación en la vida real. Este es el abecedario del nuevo currículo escolar.

El nuevo currículo escolar que está preparando el Ministerio de Educación recoge todo lo que los alumnos, sin excepción, deben aprender al término de sus estudios básicos, un documento que se está consensuando con los gobiernos autonómicos y la comunidad educativa.

A continuación se describen de la A a la Z los principales puntos sobre los que se pretende sustentar el nuevo modelo de aprendizaje escolar:

A de aprendizaje.

No será suficiente un aprendizaje memorístico y acumulativo. Se revisarán los criterios de cómo, qué y para qué se aprende durante la etapa de la educación obligatoria, hasta los 16 años.

B de básicos.

La reforma distingue entre los conocimientos básicos o imprescindibles, sin los cuales se ve comprometido el desarrollo personal y profesional del alumno, y aquellos que son deseables o interesantes pero que pueden adquirirse en el futuro.

C de competencias.

Es una de las piedras angulares de lo que serán las enseñanzas mínimas para Primaria y Secundaria. El objetivo es que lo que se aprende en el aula se sepa relacionar, asociar, entender y aplicar después para resolver problemas de la vida real. Las competencias se clasifican en lingüística; plurilingüe; ciencia y matemática; digital; personal, social y de aprender a aprender; ciudadana; emprendedora y en conciencia y expresión culturales.

D de destrezas.-

Se apuesta por áreas de conocimiento, por mezclar materias y por que la evaluación mida si un alumno tiene las destrezas adecuadas para afrontar los desafíos y retos del siglo XXI.

E de enseñanza.

Se regulan las enseñanzas mínimas de Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria y los Ciclos Formativos de Grado Básico que, según lo establecido en la nueva ley educativa, Lomloe, conforman la educación básica.

F de fracaso.-

Uno de los objetivos de la modernización del currículo es reducir las tasas de fracaso y abandono escolar, entre las más altas de la Unión Europea: un 17,4% frente a la media europea del 10 % .

G de garantizar mínimos.-

El Gobierno establecerá el 50% de las enseñanzas mínimas en las comunidades con lengua cooficial y el 60% en las que no la tienen.

H de habilidades.

Los conocimientos, las habilidades y las actitudes conformarán unos aprendizajes comunes que permitan un currículo acorde a las necesidades de todos los alumnos.

I de innovación.-

Los centros dispondrán de una mayor autonomía pedagógica, de organización y de gestión, lo cual incluye que puedan adoptar innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, formas de organización, normas de convivencia o ampliación del calendario escolar o del horario lectivo de ámbitos, áreas o materias, en los términos que establezcan las Administraciones educativas.

J de justicia.

Entre los principios generales del proyecto se establece que el currículo debe ser una herramienta para la consecución de la equidad y la justicia social, la estabilidad democrática y la paz.

K de ‘Key Drivers’.

Para la actualización del currículo se tienen en cuenta los principales retos y desafíos globales a los que se enfrentará el alumnado. Para ello se inspira, entre otros documentos, en los Key Drivers of Curricula Change in the 21st Century de la UNESCO.

L de Lomloe.

La reforma se hace en el marco de la Ley Orgánica para la reforma de la Ley Orgánica de Educación (Lomloe), aprobada por las Cortes en diciembre pasado.

M de materias.

No desaparecen las materias, pero no serán compartimentos cerrados. La intención es mejorar la distribución de los aprendizajes de las distintas áreas o materias para cada uno de los cursos de las distintas etapas, y facilitar el diseño de actividades interdisciplinares que promuevan el trabajo colaborativo entre los equipos docentes.

N de necesidades.

El curriculum debe garantizar un aprendizaje común, respondiendo al mismo tiempo a las necesidades de un alumnado y unos contextos determinados.

Contiene la Ñ (enseñanzas).-

El trabajo de consenso y debate para ir recogiendo las distintas aportaciones se reflejará en el futuro real decreto de enseñanzas mínimas, que entrará en vigor en el curso 2022-2023.

O de objetivos.

Uno de los principales objetivos es dejar atrás la tradicional visión enciclopédica de los conocimientos y pasar a una profundización de los mismos. En definitiva, que lo que se aprenda sea sólid

P de Perfil de Salida del Alumnado.-

Este elemento curricular identifica las competencias clave que el alumnado debe haber adquirido al final de cada etapa.

Contiene la Q (equidad).-

Pretende favorecer la equidad y asegurar que ningún alumno se quede atrás.

R de reducir.

La reducción del peso curricular que se plantea no pretende ser un mero adelgazamiento en la extensión de materias sino un cambio de óptica, propiciando un aprendizaje pausado y en profundidad que facilite el trabajo colaborativo del profesorado.

S de saberes básicos.-

Los contenidos se formulan integrando los diferentes tipos de saberes -conocimientos, destrezas y actitudes- evitando el listado de hechos o conceptos inabarcables.

T de trabajar.-

Además de combinar varias materias en una misma clase, se propone que el trabajo docente sea compartido por dos profesores en un mismo aula.

U de la Unión Europea.-

Favorece la convergencia con los sistemas educativos de la Unión Europea.

V de vida.-

El modelo de currículo se concibe como un concepto dinámico que posibilite la educación a lo largo de toda la vida.

W de Wert.-

La Lomloe deroga la anterior ley educativa, conocida como Ley Wert.

Y de Youtube.-

Los cambios en el mundo y la sociedad condicionan las formas de aprendizaje, por lo que el currículo considera necesario el desarrollo de competencias específicas en el uso de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.

Z de zanjar.-

Probablemente, este borrador de real decreto no zanje el debate entre la comunidad escolar cuál es el mejor modelo de aprendizaje para los alumnos del siglo XXI.