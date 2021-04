Adentrarse por los senderos en plena naturaleza es una actividad que siempre entraña riesgos. En un paraíso de los senderos como Tenerife, debido a su orografía llena de accidentes geográficos como riscos y barrancos, la planificación y formación previa es esencial para transitar estos caminos, algunos especialmente recónditos. Un calzado adecuado para cada persona, una correcta comprensión de las rutas, el acopio de información –no solo para saber por dónde hay que ir sino para saber qué hay en cada lugar– y la prevención ante los cambios del tiempo son claves para desarrollar esta actividad con garantías.

Debido a las limitaciones derivadas de las medidas sanitarias contra la covid-19, son muchos los tinerfeños que han visto en el senderismo una salida segura y sana para el ocio durante este último año, a falta de actividades culturales y centros nocturnos a los que acudir. Grupos de familias, amigos e incluso algunos en solitario se adentran en los montes y malpaíses de la Isla, movidos por la búsqueda de nuevas experiencias.

Esto ha supuesto un aumento de visitantes en los senderos más allá de Canarias. “Está pasando no solo en toda España, si no también a lo largo de Europa” señala Pedro Millán, director de la Fundación Santa Cruz Sostenible y responsable de Desarrollo Rural de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada. “Tenemos los mismos recursos de antes para gestionar una afluencia mucho mayor”, añade. “No podemos seguir gestionando con recursos de los 90 la nueva cultura del medio natural que tenemos en 2021”.

Son muchos y variados los consejos a seguir a la hora de practicar este deporte que cada vez cuenta con más adeptos. “Lo primero es ir acompañado, nunca solo, y a poder ser posible con alguien que sepa. Para no perderte y porque al empezar no se tiene tanto control sobre el equipamiento o de la forma de caminar” aconseja el experto senderista Pedro Millán.

Este primer paso hacia una relación más segura con los montes, medianías y costas tinerfeñas es hoy mucho más sencillo que antaño. Los diferentes organismos federativos que rigen este tipo de actividades son cada vez más populares y las administraciones han señalizado las rutas homologadas. La Federación de Montañismo de Tenerife ha visto un incremento de sus miembros este último año, a diferencia de muchos otros deportes, en este momento en el que el senderismo está en auge. “Se ha disparado nuestra cantidad de federados. En lo que llevamos de 2021 hemos pasado de tener 6.200 a casi 7.000”, informa Humberto Domínguez , director de la Federación. Esto es un indicativo de que hay también nuevos senderistas que están cumpliendo los pasos recomendados para iniciarse en este deporte. “Podemos ver si hay gente que está saliendo al monte protegido y asegurado por el paraguas federativo”, revela Domínguez.

Más allá de pertenecer a una asociación profesional, el guía de montaña Javier Martín divide sus consejos para los nuevos senderistas en tres bloques: formación, equipamiento y sentido común. “Formación porque no solo hay que saber caminar, sino saber interpretar el medio, por dónde podemos caminar, cómo comportarnos, no tirar basura o mantener un tono de voz no muy elevado”. Martín añade: “El equipamiento es esencial. No te vas a meter en la subida a Guajara en cholas como he visto hacer a alguno. Identificar dónde estás, porque no es lo mismo ir a media montaña que a alta, donde los cambios de temperatura te pueden jugar una mala pasada y tienes que estar preparado”, aconseja el guía. Por último concluye haciendo un llamamiento al sentido común: “Hay consultar las previsiones del tiempo de los lugares a los que se pretende ir, no sobrevalorar las capacidades, lo cual a veces es difícil”.

A la hora de invertir en equipamiento, el consejo hacia los nuevos caminantes es unánime también por parte de estos expertos: el calzado es primordial. “Uno de los errores más habituales es comprar un calzado inadecuado. Un mal calzado puede hacerte mucho daño. Se puede evitar con facilidad”, advierte Millán, que hace hincapié en que “tampoco es obligatorio realizar una gran inversión” en un principio: “No se trata de comprar el más caro sino el que es idóneo para cada uno, sobre todo cuando se está empezando. Cuando vea que le gusta y que quiere continuar, ya llegará el momento de subir de nivel”.

Una vez cubiertos los requerimientos mínimos para acceder a los montes y barrancos de forma segura y responsable queda el segundo gran punto a tratar: la limpieza y respeto por el medio natural. Es habitual para estos profesionales de la naturaleza encontrarse en áreas protegidas residuos que dejan los excursionistas. “No puede ser que vayas por zonas donde hay arcos basálticos, que tienen un gran valor, y te las encuentres plagadas de colillas”, lamenta Humberto Domínguez.

Los tres expertos, pese a no pertenecer al mismo ámbito, coinciden en que el papel de las instituciones públicas es “vital” y ha de ser desde la educación ambiental y no desde la prohibición o la alteración del medio. “El monte es un lugar libre, aunque estoy de acuerdo en que este aumento de visitantes tiene que regularse de alguna forma”, incide Javier Martín. “Es importante educar a la población para que cuide el medio natural y no lo trate como se trata el medio urbano”, distingue Millán. “Se puede y se debe trabajar en esto para cuidar nuestro entorno. Ahora encima que no hay turistas es el momento” remata.

La solución, para Javier Martín, tampoco pasa por la urbanización del medio rural: “Estoy en contra de que se señalice todo dentro de los senderos. La esencia del monte es que no es como pasear por la ciudad, donde todo está marcado”. Sobre este tema insiste el montañero Humberto Rodríguez: “Las campañas de educación ambiental son muy necesarias. Hay gente que cree que hacer senderismo es como dar un paseo por el García Sanabria”. La Federación de Montañeros de Tenerife trabaja de forma conjunta con el Cabildo para lanzar este tipo de advertencias.

Los expertos están seguros de que muchos de estos nuevos senderistas se quedarán una vez pasen las restricciones y el ocio nocturno se restablezca. Es por ello que ven muy necesaria la educación de los tinerfeños en el medio rural para así perpetuar una cultura que ha ido pasando de generación en generación de forma segura y respetuosa.