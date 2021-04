El entorno de Samuel asegura que, cuando la familia pudo velar el cuerpo, el joven este tenía una mano morada e hinchada y golpes en la frente y la parte superior de la cabeza. En un documento remitido al Ministerio del Interior, Mónica afirma que “mi hermano tenía fractura conminuta de cuello de fémur izquierdo, luxación del pie izquierdo, fractura del astágalo y cuboides, fractura de ceja superior de acetábulo derecho y otras lesiones graves, (…), que eran conocidas por la directora” del centro penitenciario. Además, debía utilizar silla de ruedas para desplazarse.

A juicio de Mónica Delgado, el fallecimiento de Samuel ocurrió en el transcurso de los días de celebración de carnavales del pasado año; es decir, en un fin de semana y festivos en que el personal de la prisión entrega la medicación de forma conjunta a cada recluso que la necesita el último día laborable para que él mismo administre su consumo a lo largo de la noche del viernes, sábado, domingo, lunes y martes. En el texto se indica que, “sabiendo el problema, no se le ha buscado solución”, pues que explica que no es la primera vez que en fin de semana o en determinadas fiestas se produce el fallecimiento de un recluso por edema agudo de pulmón y se detecta en su organismo el consumo de sustancias estupefacientes o fármacos. “Considero que la entrega de mediación sin control a internos que son drogadictos es una gran irresponsabilidad, pues estos son considerados enfermos mentales y, por tanto, no deben ser ellos los culpables de estos fatales desenlaces”, señala la hermana de Samuel.

La familia de este vecino de Tamaimo, en el municipio de Santiago del Teide, presentó un escrito de reclamación patrimonial al Ministerio del Interior por la supuesta negligencia en la distribución de fármacos de forma conjunta, que se debe a la falta de suficiente personal en el centro penitenciario para distribuirlo de forma individual y de forma progresiva.