Ocurrió el pasado fin de semana. Una usuaria y vecina de la playa de Las Canteras, denunció, a través de un vídeo una fiesta de al menos una veintena de jóvenes en el arenal capitalino cerca del horario de toque de queda, a las 22.00 horas, según como indica las restricciones del nivel 3 para combatir la propagación de la Covid-19.

La denunciante, según cuenta en el vídeo, llamó a la policía, pero tras "un buen rato" los jóvenes seguían en el arenal sin cumplir las medidas antiCovid.

"No sé cuánto son, si son 20 o más. Hace una hora que se llamó a la Policía, y ahora van a venir, pero aquí siguen casi a la hora del toque de queda... Ya ven que si no cumples las normas no pasa nada", afirma la denunciante en el vídeo que se ha vuelto viral al circular por las distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea.