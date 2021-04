La familia de Samuel espera desde hace más de un año por el resultado definitivo de su autopsia. Este hombre, de 31 años y vecino de Tamaimo, falleció en la prisión Tenerife II cuando aún no se había celebrado el juicio por la causa que lo llevó al centro penitenciario. En el informe prelimiar de la autopsia, los médicos forenses indican que “se trata de una muerte pendiente de resultado de laboratorio”. Murió el 24 de febrero del 2020 y el Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife aguarda por las pruebas que se remitieron al Instituto de Toxicología. Desde este último organismo no ofrecen dato alguno sobre si tal retraso en la entrega de las conclusiones entra dentro de la normalidad o no. Casi todas las semanas, Mónica Delgado, hermana de Samuel, llama por teléfono al IML para intentar saber si hay alguna novedad. Pero, hasta el momento, solo ha recibido la negativa por respuesta.

Según ha podido saber EL DÍA, al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses se remitieron muestras para el análisis químico-toxicológico y otras para su estudio histopatológico (detección de enfermedades a través de los tejidos). En base a las fuentes consultadas, en el primero de los casos, las pruebas pueden tardar, de media, unos dos o tres meses. Sin embargo, cuando se trata de la histopatología, los resultados se pueden demorar un año. En la autopsia, los forenses hallaron en la orina restos de benzodiazepinas (medicamentos psicotrópicos, con varios efectos, como el ansiolítico) y cannabis.

En el velatorio, sus familiares detectaron que tenía golpes en la frente y en la parte superior de la cabeza. Aunque desconocía el origen de los mismos, su hermana llamó a una notario, que tomó fotos y dejó constancia de ellos. Según Mónica, en el informe preliminar de la autopsia no se mencionaron, lo que le llama la atención y aumenta su necesidad de conocer los resultados definitivos de la causa del fallecimiento.

Samuel entró en Tenerife II en agosto del 2019. La mañana del 24 de febrero del 2020, su padre acudió a prisión para hablar con él, pero los funcionarios le dijeron que no podía. Y, según Mónica, a las 10:20 horas, el personal llamó a su madre para informarla de que Samuel había fallecido. El padre regresó a su casa sin saber lo que ocurrió y conoció la noticia a las 11:30 horas. Además, “nos dieron ropa que no era suya y la devolví”, lamenta la hermana, que reclama “un trato más humano”.