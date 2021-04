El Gobierno de Canarias decidió este sábado dar marcha atrás respecto a su decisión de no solicitar más pruebas diagnósticas negativas a las personas que acudan desde el resto del país al Archipiélago. Lo hizo justo después admitir que, al culminar la Semana Santa y lo que Sanidad concebía como “periodo de alta movilidad”, decaía la Orden del 14 de diciembre de 2020, por la que se disponía a realizar cribados mediante pruebas diagnósticas de infección activa (PDIA) a todos los pasajeros que procedieran del resto del territorio nacional.

Según Sanidad dicha orden, que entró en vigor el 18 de diciembre, ha tenido “buenos resultados” en la situación epidemiológica de Canarias. Concretamente, se logró que el 87% de los 342.794 viajeros que llegaron a Canarias procedentes del resto del territorio nacional, por vía aérea o marítima hasta el 4 de abril aportara una prueba de diagnóstico de infección activa (PDIA) negativa. Cabe recordar que los viajeros procedentes del resto del territorio nacional deben entregar un certificado de prueba diagnóstica negativa válida para SARS-COV-2 hecha 72 horas antes de su llegada.

Gracias al protocolo, se detectaron un total de 753 casos positivos. 482 positivos de Covid-19 se hallaron en origen, de los que 410 fueron confirmados mediante PCR y los 72 restantes por test de antígenos. Los viajeros que no presentan certificado, o cuando el mismo no es validado, quedan identificados, registrados y son emplazados a realizar aislamiento hasta obtener el resultado negativo de una prueba diagnóstica en destino. De esta forma, se detectaron 271 casos entre los viajeros que se realizaron la prueba al llegar a Canarias, una vez habían sido identificados y emplazados a aislamiento hasta la recepción del resultado negativo de la prueba diagnóstica. En lugar de prorrogar el protocolo anterior, la Consejería de Sanidad ha decidido redactar una nueva orden que permita “en base al paraguas jurídico que establece el Decreto del Estado de Alarma, mantener este procedimiento”. No obstante, el procedimiento será el mismo. Los viajeros deberán realizarse la prueba –que puede ser PCR, test de antígenos o amplificación mediada por transcripción (TMA)– 72 horas antes de su viaje, y presentar el certificado una vez lleguen a las Islas en los puestos de control establecidos para tal efecto en los seis aeropuertos canarios que reciben vuelos nacionales. Los viajeros que realicen transbordo de aeropuerto entre islas deben acudir al control del primer aeropuerto en el que desembarquen para presentar su certificado de prueba diagnóstica negativa.

Asimismo se volverá a poner en marcha la financiación autonómica de los test diagnósticos, tanto en origen como en destino, para los residentes en Canarias que procedan del resto del territorio nacional y realicen la prueba en diversos centros Eurofins Megalab. En los restantes casos, el pasajero asumirá el coste de la realización de la PDIA, que tendrá un precio especial en los centros concertados por el SCS. En el caso de los movimientos entre las islas, se elimina la obligatoriedad de presentar PDIA negativa. Si bien a las islas en los niveles 3 y 4 solo se podrá entrar y salir justificando el viaje que tendrá que ser por fuerza mayor