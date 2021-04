Los estudiantes del máster universitario en Terapia Manual Ortopédica en el Tratamiento del Dolor de la Universidad Europea de Canarias participan en el WCPT Congress 2021, el evento mundial más importante de Fisioterapia que congrega a miles de profesionales de todo el mundo de forma virtual entre el 9 y el 11 de abril. Esta edición contará con dos proyectos de investigación clínica que se han desarrollado durante la formación del título.

El primero de ellos se titula ‘Do early manual therapy and exercise accelerate recovery after rotator cuff injury repair?’, y ha sido realizado por los fisioterapeutas Raúl Perdomo, Dácil Fernández y Beatriz Pajuelo. El trabajo profundiza en el valor clínico de los tratamientos fisioterapéuticos posquirúrgico en los pacientes que son operados por lesión del manguito rotador del hombro.

El segundo proyecto se denomina ‘Do education and exercise really improve clinical status in patients with knee osteoarthritis?’ y está ejecutado por los fisioterapeutas Airam Ramos y Lisa Jürgenhake, analizando la eficacia de la educación clínica en el paciente que sufre dolor por artrosis de rodilla.

Los trabajos muestran que la terapia manual y el ejercicio son la clave para tratar una lesión traumática de hombro y que los síntomas de dolor de rodilla artrósico pueden tratarse con un programa basado en educación y actividad física.