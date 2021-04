Meses después de reconocer que algunos cargos públicos de las Islas se habían vacunado contra la covid-19 saltándose el orden previsto en la Estrategia Nacional de Vacunación, el Gobierno de Canarias oculta si ha habido más casos de esta naturaleza. La respuesta a a distintas preguntas por escrito realizadas en el Parlamento de Canarias ha sido la misma: esos nombres no son de interés general y señalarlos supondría un perjuicio mayor que el supuesto beneficio.

Así queda reflejado en al menos dos resoluciones a preguntas de las diputadas Vidina Espino (Cs) y Luz Reverón (PP), que solicitaron en enero información sobre qué cargos del Gobierno de Canarias habían sido vacunados, por un lado, y cuántos cargos pertenecientes al Cabildo de Tenerife lo habían hecho, por otro. En la respuesta, atendiendo a la información de la Consejería de Administración Pública, Justicia y Seguridad, se explica que, si bien por interés público se podrían revelar los datos personales de estas personas, antes de hacerlo se debía ponderar la proporcionalidad de sacarlos a la palestra pública teniendo en cuenta los beneficios y los perjuicios que se pudieran generar.

Haciendo alusión a esa ponderación, el Gobierno se escuda en que “en este supuesto la ponderación entre los beneficios o ventajas que el tratamiento de los datos de carácter personal especialmente sensibles reportaría al interés general y los perjuicios que ese tratamiento supondría para un nutrido número de personas no arroja un juicio de proporcionalidad favorable”.

“No entiendo esta respuesta, yo no he pedido datos personales”, asevera Luz Reverón, diputada por el Partido Popular, que insiste en que en su petición tan solo requería un “número” sobre cuántos cargos públicos se habían vacunado en Tenerife. “Pedí un dato que considero que la ciudadanía debe conocer”, señala y remarca que con esta respuesta se ha sentido en una “situación de indefensión”. Asimismo, recuerda que en esta respuesta no se explican las razones que han motivado dicha ponderación.

En este sentido también se manifiesta Vidina Espino, portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Canarias, que indica que su pregunta iba dirigida a “conocer si alguien se había vacunado en el Gobierno de Canarias y la razón por la que lo hubiera hecho”. “Yo esperaba que me contestaran que nadie se había vacunado, tal y como había dicho el consejero en algún pleno”, afirma Espino, que insiste en que “no creo que sea una vergüenza que alguien se ha vacunado si es su turno”. Tanto ella como Reverón volverán a insistir en la pregunta que ya han registrado de nuevo, al no considerar satisfactoria la respuesta. Espino recuerda que esta respuesta poco esclarecedora va contra del propio compromiso acordado en febrero en sede parlamentaria.

Y es que en aquel entonces los portavoces de la Comisión de Sanidad votaron de manera unánime una Proposición No de Ley (PNL) con dos puntos. Uno de ellos instaba al Gobierno a tener una mayor transparencia respecto a estos casos y el segundo solicitaba el compromiso de las fuerzas políticas para que las personas que se hubieran colado en su turno rectificaran y dimitieran, o bien fueran los mismos partidos quienes les obliguen a cesar en su cargo.

Desde el momento en el que el EL DÍA adelantó que la Consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín, se vacunó en el Hospital de Los Dolores –centro sociosanitario dependiente de la Administración insular– sin que le tocara hacerlo, empezaron a brotar nombres de cargos públicos que tampoco estaban “vacunados de acuerdo al protocolo establecido”. Finalmente, se han hecho públicos los nombres de un total de seis políticos de diferentes signos políticos y administraciones y el máximo representante del Obispado de Tenerife. Concretamente, en la lista de personas no vacunadas en un tiempo y forma adecuada se encuentra la Consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puntallana, María Eugenia Rodríguez Rodríguez; la concejala de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad del Ayuntamiento de Puntagorda, María Mercedes Candelario Pérez; el concejal de Hospital, Salud Pública, Seguridad y Salud en el Trabajo de Garachico, José Elvis de León Rodríguez; y la concejala de Bienestar de Arafo, Virginia Rodríguez; y el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez.

A pesar de las propuestas, el escarnio público y las peticiones de dimisión, ninguna de estas personas ha cesado en su cargo. Y a día de hoy, tampoco nadie les ha instado a hacerlo. Sanidad asegura que no es de su competencia y responsabiliza a los ayuntamientos, cabildos y direcciones de los centros de la situación. En un informe publicado el pasado 5 de febrero, Sanidad alega que quienes debieron controlar que se cumpliera a rajatabla la primera fase del Protocolo, en la que la prioridad para recibir estas dosis recaía en las personas más vulnerables, eran estas instituciones. Cabe recordar que muchos de estos cargos públicos se agarraron en un principio a que su vacunación era correcta por el hecho de tener un despacho o estar en mínimo contacto con los residentes del centro.

Sanidad se exculpa de lo sucedido argumentando que la premura con la que se tenía que acometer la vacunación obligó a admitir los listados tan pronto como llegaron. Sanidad hace alusión a un “un acuerdo de confianza” entre la propia administración sanitaria y las instituciones que gestionaban cada centro. “Evidentemente no se solicitaba la relación de residentes ni los contratos de trabajo, ya que son extremos comprobables posteriormente y la premura de acometer la vacunación, que es el objetivo prioritario, no admitía dilaciones”, señala el informe firmado por los directores del Servicio Canario de la Salud y de Programas Asistenciales, Conrado Domínguez y Elizabeth Hernández.