Bajo el pretexto de que “las mujeres debemos hacer un trabajo de deconstrucción” ya que desde la infancia, en los cuentos, en la adolescencia y a través de los medios “toda la información que nos lanzan a las mujeres se refiere a que para triunfar, para ser la protagonista, hay que ser bella”, la cineasta y periodista canaria, Nadia Martín, llevará su documental La imposición de la belleza a 13 centros de formación de las diferentes Islas, llegando a más de 400 personas.

Esta actividad se enmarca dentro de los actos organizados por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El primer videoforum se celebró ayer con el alumnado de la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas, dependiente de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias.

El objetivo es reflexionar y debatir sobre la imposición de los cánones de belleza en la sociedad y sus consecuencias negativas, especialmente en las mujeres. “Que los prejuicios, estereotipos y cánones de belleza no minen nuestro autoestima, no nos oprimen. No nos condicionen. Que no creen problemas de salud o de salud mental. Lograr relativizar el poder de la publicidad, de los medios, series o redes sociales. Tenemos que apostar por la ternura y los cuidados”, aseguró la directora general de Juventud, Laura Fuentes.

En total, esta actividad se llevará a 12 centros más de las diferentes islas hasta el próximo 27 de mayo. “Estamos acostumbradas a llevar estas charlas y talleres a institutos pero esta vez hemos querido llegar a otros centros donde también es fundamental tomar conciencia de asuntos como en el que hoy nos encontramos, y también otros lugares como los Centros de Menores con Medidas Judiciales, Programas de Formación en Alternancia con el Empleo (PFAE) y a la Asociación de Personas Sordociegas en Tenerife”, aseguró Fuentes.